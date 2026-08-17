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भारत समाचार

जीटीबी अस्पताल में 17 पदों पर वैकेंसी, 24 अगस्त को वॉक-इन इंटरव्यू

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नौकरी

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। सरकारी अस्पताल में नौकरी करने के इच्छुक लोगों के लिए एक खास मौका सामने आया है। दरअसल, नई दिल्ली स्थित गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जीटीबीएच) ने दिल्ली सरकार के रिटायर्ड/सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त करने के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर रिक्तियों की घोषणा की है।

जीटीबीएच की ओर से जारी रिक्तियों में स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के 17 पद शामिल हैं। इन सभी रिक्तियों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी जीटीबीएच के वेतनमान नियमों के अनुसार प्रतिमाह होगी।

वॉक-इन इंटरव्यू 24 अगस्त को सुबह 11 बजे से 'एएमएस (एचएस-III) कार्यालय, कमरा नंबर 321, प्रशासनिक ब्लॉक, जीटीबी अस्पताल, दिल्ली सरकार (एनसीटी), दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095,' पते पर सुबह आयोजित किए जाएंगे।

इसी दिन उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी सुबह 10 से 11 के बीच किया जाएगा, जिसके लिए आवेदकों को समय से केंद्र पर पहुंचने के अलावा आपने साथ भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स की मूल और फोटोकॉपी को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले जीटीबी अस्पताल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पोस्ट के लिए जारी अधिसूचना लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकाल लें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें और याद से इंटरव्यू के दिन केंद्र पर ले जाएं।

जीटीबी अस्पताल की ओर से सलाहकारों की नियुक्ति शुरू में छह माह के लिए और ज्यादा से ज्यादा आवेदक की 65 वर्ष की उम्र तक या डीएसएसएसबी, जीएनसीटीडी या सर्विसेज डिपार्टमेंट, जीएनसीटीडी द्वारा नियमित नियुक्ति होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) की जाएगी।

--आईएएनएस

डीके/वीसी