ग्वालियर तिघरा डैम हादसा: 17 घंटे बाद दूसरे मेडिकल छात्र का शव बरामद

ग्वालियर, 14 जून (आईएएनएस)। ग्वालियर के तिघरा डैम में डूबे दूसरे छात्र का शव भी 17 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बरामद कर लिया गया है।

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शनिवार की शाम को दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस सेकंड ईयर के दो छात्र तिघरा डैम के गहरे पानी में डूब गए थे। मृतकों की पहचान आयुष श्रीवास्तव (मुजफ्फरपुर, बिहार) और गोपाल अग्रवाल (बीना, सागर) के तौर पर हुई है। यह घटना डैम के 'कच्ची पार' इलाके में हुई, जो बोट क्लब से लगभग तीन किलोमीटर दूर एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां आम लोगों का जाना मना है।

पुलिस के मुताबिक, मेडिकल के आठ छात्रों का ग्रुप (लड़के और लड़की) पिकनिक मनाने गया था। आयुष और गोपाल पानी में उतरे, चट्टानों पर फिसल गए और 40-50 फीट गहरे हिस्से में गिर गए।

पिकनिक स्पॉट पर मौजूद साथी उनके वापस न लौटने पर परेशान हो गए। तलाशी के दौरान छात्रों के जूते और कपड़े चट्टानी किनारे पर मिले, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

सीएसपी कृष्णपाल सिंह और स्टेशन हाउस ऑफिसर शिवराम सिंह कंषाना के नेतृत्व में तिघरा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) और स्थानीय गोताखोरों की रेस्क्यू टीमें तैनात की गईं। डैम की अत्यधिक गहराई, कीचड़ और चट्टानों के कारण मुश्किल हालात के बावजूद रात भर नावों और हाई-पावर लाइटों का इस्तेमाल करके ऑपरेशन जारी रहा।

गोपाल अग्रवाल का शव शनिवार की देर रात बरामद किया गया। आयुष श्रीवास्तव की तलाश लगभग 17 घंटे तक चली और आखिरकार रविवार दोपहर उसका शव बरामद हुआ।

पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि दोनों छात्र प्रतिबंधित 'कच्ची पार' इलाके में गए थे। मृतकों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी