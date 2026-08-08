ग्वालियर में जुड़वा बहनों ने दिखाई साहस, मोबाइल स्नैचर का पीछा कर दबोचा, पुलिस ने किया सम्मानित

ग्वालियर, 8 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दो जुड़वा बहनों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए मोबाइल छीनकर भाग रहे एक युवक को पकड़ लिया। दोनों बहनों ने न केवल आरोपी का पीछा किया, बल्कि उसे दबोचकर अपना मोबाइल वापस हासिल किया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। इस बहादुरी के लिए ग्वालियर पुलिस ने दोनों छात्राओं को सम्मानित किया है।

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जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह लॉ की छात्राएं राशिता अग्रवाल और आशिता अग्रवाल स्कूटी से कॉलेज जा रही थीं। इसी दौरान जब वे फूलबाग चौराहे के पास नए पुल से गुजर रही थीं, तभी एक बाइक सवार युवक ने अचानक राशिता के हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया और फरार होने लगा।

घटना के बाद दोनों बहनों ने हिम्मत दिखाई और आरोपी का पीछा शुरू कर दिया। कुछ ही दूरी पर उन्होंने युवक को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मौके से भागने की काफी कोशिश की, लेकिन दोनों बहनों के साहस के आगे उसकी एक नहीं चली।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बहनों ने आरोपी से अपना मोबाइल वापस लिया और उसकी जमकर पिटाई की। इस दौरान आरोपी ने कई बार माफी भी मांगी, लेकिन दोनों बहनों ने डायल-112 पर सूचना देकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान मनप्रीत के रूप में हुई है, जो पंजाब का रहने वाला है और काम के सिलसिले में ग्वालियर आया था।

दोनों बहनों की बहादुरी से प्रभावित होकर ग्वालियर के एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने उन्हें बुलाकर सम्मानित किया और उनके साहस की सराहना की। एसएसपी ने कहा कि जागरूक और साहसी नागरिक समाज की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

फिलहाल, पड़ाव थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वह पहले भी मोबाइल स्नैचिंग या अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है या नहीं।

इस बीच, आरोपी को पकड़ने के दौरान दोनों जुड़वा बहनों की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी लोग जमकर सराहना कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी