ग्वालियर: गायब कान्हा जी को खोजकर लाने वाले को मिलेगा 5 हजार का इनाम, आईजी ने दिए जांच टीम बनाने का आदेश

ग्वालियर, 2 जुलाई (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक महिला के लड्डू गोपाल गायब हो गए हैं, जिनकी जांच और खोज के लिए एक टीम का गठन किया गया है। महिला का दावा है कि लड्डू गोपाल उसके सपने में आ रहे हैं और खुद को कष्ट में बता रहे हैं।

Read More

विजया शर्मा नाम की महिला ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि 29 जनवरी को बहन के साथ महाराजवाड़ा में हम लोग कान्हा जी के शृंगार का सामान लेने गए थे। किसी दुकान पर कान्हा जी छूट गए। तब से हम काफी परेशान हैं। रातभर सो नहीं पाते। वह हमारे सपने में आते हैं।

महिला ने बताया कि महज तीन दिन बाद ही कान्हा जी मेरी दीदी के सपने में आए और उस घर को दिखाया, जहां उन्हें रखा गया है। हम उस घर पर भी गए, जो सपने में दिखाई दिया था। पुलिस से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। पुलिस को सबूत और तथ्य चाहिए होते हैं।

उन्होंने कहा कि वह सपने में आकर बता रहे हैं कि वह दुखी हैं और उन्हें चोट लगी हुई है। पुलिस से जब कोई मदद नहीं मिली तो मैं आईजी से मिलने गई। आईजी ने हमारी शिकायत को गंभीरता से लिया और एक टीम गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं।

महिला ने यह भी कहा कि कान्हा जी मेरे लिए मेरे भाई जैसे हैं। मैं उन्हें भगवान से भी बढ़कर मानती हूं। अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो कान्हा जी जरूर मिल जाएंगे। पहले मैंने कान्हा जी के बारे में सूचना देने वाले के लिए 1100 का इनाम रखा था, लेकिन अब 5 हजार का इनाम रखा है, क्योंकि वह बहुत कष्ट में हैं।

महिला ने कहा कि जिसके पास भी मेरे कान्हा जी हैं, उन्हें वापस कर दे। मैं उन्हें और भी सजे-धजे कान्हा जी दे दूंगी। कान्हा जी को मेरी मां लेकर आई थीं, वह भी हम लोगों के जन्म से पहले। अब मेरी मां का देहांत हुए पांच साल से अधिक का समय बीत चुका है। मैं और मेरी दीदी ही उनका ख्याल रखती हैं। मेरी दीदी का कान्हा से काफी लगाव है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी