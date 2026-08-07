ग्वालियर: गाड़ी की टक्कर के बाद दो कांवड़ियों पर हमला, तीन हिरासत में

ग्वालियर, 7 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मामूली वाहन टक्कर के बाद दो कांवड़ यात्रियों पर लाठी, लोहे की रॉड और हथौड़े से हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

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गुरुवार रात बहोदापुर पुलिस स्टेशन इलाके के घास मंडी में जब ग्वालियर के कांवड़ियों का एक समूह पवित्र जल लेने हरिद्वार जा रहा था। इस दौरान एक कार ने तीर्थयात्रियों को ले जा रही गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। कार सवार लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर डंडों, लोहे की छड़ों और हथौड़े से कांवड़ियों पर हमला किया और फिर मौके से भाग गए।

पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

घायल हुए दो तीर्थयात्रियों की पहचान विवेक यादव और शुभम यादव के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि विवेक के सिर पर हथौड़े से वार किए जाने के कारण उन्हें गंभीर चोट आई, जबकि शुभम को भी हमले में चोटें आईं।

बहोदापुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ आलोक सिंह परिहार ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं।

परिहार ने कहा, "पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। हमने तीन लोगों को हिरासत में लिया है और हमले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रहे हैं।"

इस घटना के बाद बजरंग दल के सदस्यों, साथी कांवड़ियों और समर्थकों ने विरोध-प्रदर्शन किया। वे आरोपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग को लेकर बहोदापुर और ग्वालियर पुलिस स्टेशनों के बाहर जमा हुए।

उन्होंने कुछ देर के लिए बहोदापुर पुलिस स्टेशन के बाहर सड़क भी जाम कर दी, जिससे ट्रैफिक बाधित हुआ। बाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाकर जाम खत्म करने के लिए मनाया।

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। परिहार ने कहा, "हम इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं और दूसरे सबूत भी जुटा रहे हैं। बाकी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम लोगों से अपील करते हैं कि वे शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें।"

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी