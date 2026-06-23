गुवाहाटी फ्लाईओवर जन्मदिन पार्टी मामला: मुख्य आरोपी हिरासत में, 14 लोग पकड़े गए, चार कारें भी जब्त

गुवाहाटी, 23 जून (आईएएनएस)। गुवाहाटी के कुमार भास्कर वर्मा फ्लाईओवर पर जन्मदिन की पार्टी मनाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली थी।

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पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी की पहचान गौतम बरुआ के रूप में हुई है। मामले में भरालुमुख थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस ने बताया कि यह मामला भरालुमुख थाना में दर्ज किया गया है। गौतम बरुआ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 285 और 270 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें जन्मदिन समारोह से जुड़े पति-पत्नी भी शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी में इस्तेमाल की गई चार कारों को भी जब्त कर लिया गया है।

पुलिस के मुताबिक, यह जन्मदिन पार्टी 21 जून की रात करीब 12:30 बजे कुमार भास्कर वर्मा सेतु (फ्लाईओवर) पर आयोजित की गई थी।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया था कि फ्लाईओवर पर लाल कालीन बिछाया गया था और कई लोग सड़क के बीचोंबीच खड़े होकर जन्मदिन मना रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने सवाल उठाए कि सार्वजनिक सड़क पर निजी समारोह की अनुमति कैसे दी गई।

नागरिकों ने इसे यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल निजी आयोजनों के लिए नहीं होना चाहिए और यातायात नियमों का पालन सभी के लिए समान रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है और घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम