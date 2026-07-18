गोवा क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 1.50 करोड़ रुपए का सोना बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

पणजी, 18 जुलाई (आईएएनएस)। गोवा क्राइम ब्रांच ने तस्करी के एक बड़े प्रयास को नाकाम करते हुए करीब 1.30 किलोग्राम तरल सोना बरामद किया है। जब्त किए गए सोने की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मामले में केरल के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया है।

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गोवा क्राइम ब्रांच के पुलिस अधीक्षक (अपराध) राहुल गुप्ता के निर्देशन में शुक्रवार रात यह कार्रवाई की गई। पुलिस निरीक्षक निखिल पालेकर के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने धारगल के सुखे कुलान इलाके में दो संदिग्धों को रोककर उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 1.30 किलोग्राम सोना बरामद हुआ।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 35 वर्षीय हसन नियाज और 57 वर्षीय मोहम्मद कुन्ही के रूप में हुई है। दोनों आरोपी केरल के कासरगोड जिले के रहने वाले हैं।

पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना मिलने के बाद आरोपियों पर नजर रखी गई। शुरुआती जांच में पता चला कि हसन नियाज दुबई से कतर एयरवेज की उड़ान के जरिए सोने की खेप लेकर गोवा पहुंचा था। वहीं, मोहम्मद कुन्ही ट्रेन से कासरगोड से मडगांव पहुंचा और वहां से मोपा हवाई अड्डे जाकर हसन नियाज से मिला। इसके बाद दोनों एक साथ रवाना हुए। लेकिन, धारगल के सुखे कुलान इलाके में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।

पुलिस ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत तलाशी लेने पर दोनों आरोपियों की बनियान और अंत:वस्त्रों में विशेष रूप से बनाई गई जेबों से सोना बरामद हुआ। गवाहों की मौजूदगी में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए सोना जब्त किया गया।

पुलिस ने बताया कि बरामद तरल सोने का कुल वजन करीब 1.30 किलोग्राम है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए मोरमुगाओ सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस तस्करी नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम