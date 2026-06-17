गोवा चुनाव की तैयारी में जुटी शिवसेना, 30 विधानसभा सीटों पर लड़ने का किया दावा

पणजी, 17 जून (आईएएनएस)। गोवा में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इसी बीच शिवसेना (शिंदे गुट) ने राज्य में अपने संगठनात्मक विस्तार और चुनावी तैयारियों को लेकर बड़ा दावा किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गजानन कीर्तिकर ने बुधवार को कहा कि शिवसेना गोवा की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इसके लिए जमीनी स्तर पर व्यापक संपर्क अभियान चलाया जा रहा है।

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पणजी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गजानन कीर्तिकर ने कहा, "पार्टी ने लगभग एक वर्ष पहले गोवा में संगठन निर्माण का कार्य शुरू किया था। राज्य के लोग मौजूदा परिस्थितियों से परेशान और चिंतित हैं। रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, और जनता के बीच सरकार के खिलाफ असंतोष का माहौल है।"

कीर्तिकर ने कहा, "शिवसेना ने राज्य की 30 विधानसभा सीटों पर अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर संपर्क अभियान चला रहे हैं और स्थानीय मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तेजी से बढ़ी है और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में एक हजार से अधिक सदस्य पार्टी से जुड़ चुके हैं।"

महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद गोवा में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की संभावना पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हर चुनाव अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से घबराने के बजाय उनका सामना करना ही राजनीतिक दलों का दायित्व होता है।

शिवसेना नेता ने विश्वास जताया कि इस बार गोवा में पार्टी को बेहतर राजनीतिक सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनके अनुसार राज्य की जनता एक ऐसे राजनीतिक विकल्प की तलाश में है जो उनकी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाए।

कीर्तिकर ने कहा कि आगामी चुनाव में शिवसेना महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अन्य दल भी मैदान में होंगे, जिससे कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है।

उन्होंने कहा कि त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले का लाभ किसे मिलेगा, इसका फैसला अंततः जनता करेगी। हालांकि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शिवसेना की बढ़ती सक्रियता और संगठनात्मक मजबूती का सकारात्मक प्रभाव चुनावी परिणामों में दिखाई देगा।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम