गौतमबुद्ध नगर के दौरे सीएम योगी, दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिलेगी नई उड़ान

ग्रेटर नोएडा, 27 जून (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को नोएडा और यमुना सिटी के महत्वपूर्ण दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में करीब 6750 करोड़ रुपए के निवेश वाली दो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही नोएडा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे।

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मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन व यीडा ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा स्थित यमुना सिटी के सेक्टर-10 में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सबसे पहले विकसित किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे एसेंट सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड की औद्योगिक इकाई की आधारशिला रखेंगे।

लगभग 3220 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली इस परियोजना में फ्लेक्सिबल पीसीबी, हाई डेंसिटी इंटरकनेक्टेड पीसीबी (एचडीआई पीसीबी) और सेमीकंडक्टर सब्सट्रेट्स का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री सेक्टर-8 में अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड की महत्वाकांक्षी परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। करीब 3532 करोड़ रुपए के निवेश से 100 एकड़ भूमि पर विकसित होने वाली इस यूनिट में कॉपर क्लैड लैमिनेट्स, पीसीबी असेंबली, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं के शुरू होने से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित हो रहा 206 एकड़ क्षेत्रफल का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्रदेश के औद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। इसके विकास पर लगभग 417 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 144 करोड़ रुपए का योगदान दिया जा रहा है। क्लस्टर में एंकर यूनिट के रूप में हैवेल्स को 50 एकड़ भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य इस क्लस्टर को देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम दोपहर 12:55 बजे जेवर एयरपोर्ट पहुंचने से शुरू होगा। इसके बाद दोपहर 1:10 बजे सेक्टर-10 स्थित हैलीपेड, दोपहर 1:20 बजे सेक्टर-8 में सेल प्लांट परिसर का शिलान्यास व दोपहर 1:55 बजे अंबर इंटरप्राइजेज और एसेंट सर्किट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास करेंगे।

इसके बाद वे दोपहर 3:25 बजे सेक्टर-96 स्थित नोएडा के नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करेंगे और एमएसएमई कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक मेरठ मंडल के लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शाम 6:30 बजे गाजियाबाद स्थित सीआईएसएफ प्रांगण के लिए रवाना होंगे।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीसीएच