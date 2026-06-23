गौरव गोगोई ही असम कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए सही नेता: वाजेद अली चौधरी

गुवाहाटी, 23 जून (आईएएनएस)। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक वाजेद अली चौधरी ने मंगलवार को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष गौरव गोगोई का बचाव करते हुए एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल के उस सुझाव को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता रकीबुल हुसैन को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही थी।

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पत्रकारों से बातचीत में चौधरी ने कहा कि गौरव गोगोई असम में कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नेता हैं। उन्होंने अजमल की टिप्पणियों को कांग्रेस के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करार दिया।

चौधरी ने कहा, "गौरव गोगोई एक सक्षम नेता हैं। गौरव गोगोई हैं और आगे भी बने रहेंगे। कांग्रेस कोई मुस्लिम लीग नहीं, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। बदरुद्दीन अजमल को गौरव गोगोई या कांग्रेस नेतृत्व से जुड़े मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।"

कांग्रेस नेता की यह प्रतिक्रिया एक दिन बाद आई है, जब एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने असम कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर अपनी राय व्यक्त की थी।

अजमल ने सुझाव दिया था कि धुबरी से लोकसभा सांसद रकीबुल हुसैन को गौरव गोगोई की जगह एपीसीसी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि हुसैन का लंबा राजनीतिक अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ आगामी चुनावी चुनौतियों में कांग्रेस को मजबूत कर सकती है।

हालांकि, चौधरी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस संगठन से जुड़े फैसले पार्टी नेतृत्व ही करेगा और प्रतिद्वंद्वी दलों के नेताओं की राय का कोई विशेष महत्व नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब भी नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा, कांग्रेस वहां जीत हासिल करेगी।

चौधरी ने कहा कि राज्यभर के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूदा नेतृत्व के पीछे एकजुट हैं और संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

गौरतलब है कि चौधरी और अजमल के बीच हुई इस बयानबाजी ने असम की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। राज्य में कांग्रेस और एआईयूडीएफ दोनों ही भाजपा नीत गठबंधन के खिलाफ विपक्षी राजनीति में अपनी-अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

--आईएएनएस

डीएससी