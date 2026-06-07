ग्रेटर नोएडा: सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, 366 लोगों पर कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा, 7 जून (आईएएनएस)। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सेंट्रल नोएडा जोन पुलिस ने व्यापक कार्रवाई करते हुए 366 लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है।

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पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में चलाया गया। अभियान की निगरानी डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेन्द्र कुमार सिंह द्वारा की गई।

अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीते पाए गए 366 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 292 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन से कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति प्रभावित हो सकती है, इसलिए ऐसे मामलों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का पालन करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

अधिकारियों का कहना है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

वहीं, ग्रेटर नोएडा थाना बीटा-2 क्षेत्र में शनिवार को पुलिस और स्नैचिंग करने वाले बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार होने में सफल रहा।

पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल, लूटी गई सोने की चेन तथा तीन स्नैच किए गए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान एक बाइक सवार रुकने के बजाय तेज गति से भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया और फायरिंग की। पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। घायल बदमाश की पहचान राजेन्द्र उर्फ लल्लू उर्फ लीलू (26 वर्ष) के रूप में हुई है।

--आईएएनएस

एएमटी/एएस