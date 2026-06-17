ग्रेटर नोएडा: लव मैरिज के 9 साल बाद पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की, आरोपी फरार

ग्रेटर नोएडा, 17 जून (आईएएनएस)। ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति पर अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगा है। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं।

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पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार को दादरी थाने की पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम चिटहेरा निवासी मोहित पुत्र अनूप ने अपनी पत्नी कविता की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही थाना दादरी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि मोहित और कविता ने करीब नौ वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। दोनों लंबे समय से साथ रह रहे थे, लेकिन किन परिस्थितियों में यह घटना हुई, इसकी जांच की जा रही है। घटना के बाद से आरोपी पति फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया है। साथ ही परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि, हत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

दादरी पुलिस का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का दावा है कि आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी