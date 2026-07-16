ग्रेटर नोएडा के तिलपता में नाले की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, निर्माणाधीन दो मंजिला मकान और दुकान गिरे

ग्रेटर नोएडा, 16 जुलाई (आईएएनएस)। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र स्थित तिलपता गांव में गुरुवार को नाला निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। साकीपुर रोड पर चल रही नाले की खुदाई के दौरान पास में स्थित एक निर्माणाधीन दो मंजिला मकान और दुकान अचानक भरभराकर जमीन पर गिर गए। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी और भगदड़ का माहौल बन गया।

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हादसे की चपेट में बिजली के पोल और विद्युत तार भी आ गए, जिससे पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। हालांकि, राहत की बात यह रही कि घटना के समय मकान और दुकान के आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तिलपता में सड़क और नाला निर्माण का कार्य पिछले कुछ समय से चल रहा है। गुरुवार को जेसीबी मशीन से नाले की खुदाई की जा रही थी। खुदाई के दौरान निर्माणाधीन दुकान और मकान के सामने से बड़ी मात्रा में मिट्टी हटाई गई, जिससे भवन की नींव कमजोर हो गई। कुछ ही देर बाद निर्माणाधीन ढांचा अचानक भरभराकर गिर पड़ा।

तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि मानसून से पहले नाला निर्माण का कार्य जल्दबाजी में किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा।

लोगों का आरोप है कि खुदाई के दौरान आसपास के भवनों की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। स्थानीय निवासियों ने प्राधिकरण की लापरवाही की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं, पुलिस के अनुसार थाना सूरजपुर क्षेत्र के साकीपुर रोड तिलपता निवासी ओमवीर पुत्र रमेश की निर्माणाधीन दुकान अचानक गिर गई।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सड़क एवं नाला निर्माण कार्य के तहत जेसीबी से दुकान के सामने की मिट्टी हटाई गई थी। संबंधित दुकान की नींव नाले की ओर बनी हुई थी, जिसके कारण मिट्टी हटते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और पूरी दुकान ढह गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। हादसे के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा स्थिति का जायजा लिया।

मलबा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है और बिजली विभाग की टीम क्षतिग्रस्त पोल एवं तारों की मरम्मत में जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल की जा सके। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी सामने आती है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी