ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया: मंत्री बोले, अतिक्रमण वाले फुटपाथ बन रहे काल

बेंगलुरु, 1 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को बेंगलुरु में फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा कि अतिक्रमण वाले फुटपाथों के कारण सड़कों पर चलने के लिए मजबूर होने पर हर साल लगभग 300 पैदल यात्री सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं।

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'सुरक्षित फुटपाथ अभियान' शुरू करते हुए ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) ने अशोक स्तंभ के पास एक बड़े अभियान के साथ शहर भर में पैदल रास्तों से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया।

जीबीए अधिकारियों ने कर्मचारियों की सहायता से फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाली दुकानों, साइनबोर्डों और अन्य संरचनाओं को हटाकर पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित आवागमन बहाल किया।

अभियान का बचाव करते हुए मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा कि यह अभियान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार और बेंगलुरु निवासियों की सुरक्षित और सुलभ फुटपाथों की बार-बार की मांगों के जवाब में चलाया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि बेंगलुरु में फुटपाथों पर अतिक्रमण के कारण लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हर साल लगभग 300 पैदल यात्री सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं क्योंकि वे फुटपाथों पर चलने में असमर्थ होते हैं और सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जहां वे वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। इन मौतों को रोकना सरकार और प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार शहर के सड़क नेटवर्क के केवल एक सीमित हिस्से को ही लक्षित कर रही है।

उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में लगभग 15,000 किलोमीटर फुटपाथ हैं। वर्तमान अभियान केवल लगभग 2,000 किलोमीटर को कवर कर रहा है, जो कुल का 20 प्रतिशत से भी कम है। हम केवल उन सड़कों से अतिक्रमण हटा रहे हैं जहां पैदल यात्रियों की आवाजाही अधिक है।

दुकान मालिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से सहयोग की अपील करते हुए, मंत्री ने उनसे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने और अपने कानूनी रूप से अनुमत परिसरों के भीतर व्यवसाय करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि फुटपाथ जनता के हैं। फुटपाथों पर व्यापार करना कानून के खिलाफ है। इसी तरह, फुटपाथों पर कार और दोपहिया वाहन पार्क करना या उनका व्यावसायिक उपयोग करना अवैध है। मैं सभी से कानून का सम्मान करने का अनुरोध करता हूं।

मंत्री बायरे गौड़ा ने दोहराया कि यह अभियान व्यवसायों को निशाना बनाने के बजाय पैदल चलने वालों के लिए सार्वजनिक स्थानों को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि बेंगलुरु के लोग फुटपाथों पर सुरक्षित रूप से चलने के लिए जगह की मांग कर रहे हैं। सरकार जनता की मांग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों दोनों का पालन कर रही है।

--आईएएनएस

एमएस/