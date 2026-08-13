ePaperSubscribe
logo
Advertisement banner
भारत समाचार

गिरिराज का राहुल गांधी पर हमला, कहा-उद्दंड लड़के की तरह करते हैं काम

The HawkT
The Hawk·
🏷
(Updated )
गिरिराज

नई दिल्ली, 13 अगस्त (आईएएनएस)। संसद के मानसून सत्र में लगातार गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष नीट पेपर लीक, विभिन्न राज्यों में छात्र आंदोलनों पर पुलिस कार्रवाई और अन्य मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह से सदन में सीधे जवाब चाहता है। वहीं, सत्ता पक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष अपनी गलतियां छिपाने के लिए सदन से भाग रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है।

गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, "राहुल गांधी उस व्यक्ति का नाम है जो गांव के किसी शरारती बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। उनके चेहरे देखिए, उनके भाव देखिए, उनके बात करने का तरीका देखिए। हमारे एक सांसद ने ठीक ही कहा है कि वह एक उद्दंड लड़के की तरह काम करते हैं।"

गिरिराज सिंह ने कहा, "वह विपक्ष के नेता हैं और कहते हैं 'मैं चुनौती देता हूं।' आप कैसी चुनौती दे रहे हैं? संसदीय प्रणाली की अपनी मर्यादा होती है। क्या आप अमित शाह से अपनी तुलना करेंगे? उन्होंने काम करके दिखाया है कि कैसे अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाया गया और सीएए को लागू किया गया। आप चाहते हैं कि देश में आतंकवाद फैले। आप 'अर्बन नक्सल' की भूमिका निभा रहे हैं। अगर आपमें हिम्मत है तो संसदीय प्रणाली के अनुरूप बात करें और दूसरों की भी सुनें। आप 'हिट-एंड-रन' जैसा व्यवहार करते हैं।"

उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, "अमित शाह ने उनकी असलियत उजागर कर दी है। राहुल गांधी में नीट पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। जब पैलेट गन के मुद्दे पर चर्चा होगी, तो नीट पर भी चर्चा होगी। जब ऐसा होगा, तो देश के अन्य राज्यों पर भी चर्चा होगी - पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और झारखंड पर भी बात होगी। इसलिए, उनमें हिम्मत नहीं है। कांग्रेस को खुद पर शर्म आनी चाहिए।"

गिरिराज सिंह ने कहा, "खड़गे जी, जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, वे राहुल गांधी की 'चाटुकारिता' में लगे रहते हैं। उन्होंने दो-तीन पीढ़ियां देखी हैं, फिर भी वे राहुल गांधी की चापलूसी करते रहते हैं। वे कांग्रेस को डुबो देंगे और संसदीय प्रणाली को नुकसान पहुंचाएंगे।"

--आईएएनएस

पीआईएम/पीएम