'गुरुओं का अपमान' करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए: नितिन नवीन

लुधियाना, 21 जून (आईएएनएस)। पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को कहा कि गुरुओं का अपमान करने के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को सजा देने का समय आ गया है।

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सरकार पर राज्य को आर्थिक बर्बादी की ओर धकेलने का आरोप लगाते हुए नितिन नवीन ने कहा कि पंजाब का इस्तेमाल अंधाधुंध कर्ज लेकर एक एटीएम की तरह किया गया है। उन्होंने वादा किया कि पाई-पाई का हिसाब लिया जाएगा।

नितिन नवीन लुधियाना में 8,000 से ज्यादा सब-सर्कल (शक्ति केंद्र) कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मोगा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी रैली के ठीक बाद नितिन नवीन की इस हाई-लेवल संगठनात्मक बैठक से साफ संकेत मिला कि भाजपा 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की तैयारी कर रही है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए हमारे गुरुओं के सम्मान और प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोई राज्य ऐसी सरकार को कैसे बर्दाश्त कर सकता है, जिसके मुख्यमंत्री ही हमारे गुरुओं का अपमान करते हों? अब समय आ गया है कि जनता ऐसी सरकार को सबक सिखाए।

राज्य की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए भाजपा प्रमुख ने कहा कि पंजाब पर 4 लाख करोड़ रुपए का भारी-भरकम कर्ज है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में जारी किए गए करोड़ों रुपए के केंद्रीय फंड को धोखेबाजों ने हड़प लिया।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जनता के लिए लगभग कुछ नहीं किया है, बल्कि लोगों की जान और रोजी-रोटी को खतरे में डाला है। इस सरकार के राज में इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई है। 2027 के चुनावों के बाद हम पंजाब से लूटा गया एक-एक पैसा वसूल करेंगे।"

नवीन ने कहा कि पंजाब अभी ड्रग्स की लत, गैंगस्टरों के आतंक और बढ़ते कर्ज के तिहरे संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा के पास ही राज्य को इस स्थिति से बाहर निकालने की राजनीतिक इच्छाशक्ति है।

नवीन ने कहा कि भाजपा अपने वादे पूरे करती है। हमने आर्टिकल 370 हटाने का वादा किया था और उसे पूरा किया। कश्मीर में जहां कभी पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, वहां आखिरकार शांति लौट आई है और युवा मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, पीएम आवास योजना के तहत लगभग चार करोड़ घर बनाए गए हैं और खास कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लाखों महिलाओं को सशक्त बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे भारत में 22 राज्यों में सरकार चला रही है और देश भर में तेजी से विकास कर रही है। पंजाब में 'डबल-इंजन सरकार' न होने के कारण यहां के लोग इन फायदों से वंचित रह रहे हैं और राज्य पिछड़ रहा है।

उन्होंने मतदाताओं से मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाने की अपील की और कहा कि पार्टी का मुख्य मकसद एक शक्तिशाली, समृद्ध और विकसित पंजाब बनाना है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बाहर निकलने और जमीनी स्तर पर अभियान शुरू करने का आग्रह किया।

उन्होंने आगे कहा, "हर भाजपा कार्यकर्ता को हर घर, मोहल्ले, गांव और शहर तक पहुंचकर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताना चाहिए और राज्य सरकार के कुशासन को उजागर करना चाहिए। अगर हम पूरी ताकत लगा दें तो हर बूथ कमेटी विकास और विरासत कमेटी में बदल जाएगी।"

--आईएएनएल

पीएसके/डीकेपी