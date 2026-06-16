गुरुग्राम पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया

गुरुग्राम, 16 जून (आईएएनएस)। गुरुग्राम पुलिस ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान शहर में 13 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया।

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मीडिया को संबोधित करते हुए एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अवैध प्रवासियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक वैध दस्तावेजों के बिना शहर में अवैध रूप से रह रहे थे। क्राइम ब्रांच ने शहर के विभिन्न इलाकों से इन लोगों को हिरासत में लिया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे थे, जबकि कुछ निर्माण स्थलों पर काम कर रहे थे।

उन्होंने आगे कहा कि तलाशी अभियान और पूछताछ के बाद इनमें से 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमने उनके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद किए हैं। साथ ही, वे अपने परिवार के सदस्यों से बात करने के लिए बांग्लादेश स्थित फोन नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि कुछ लोग दो महीने से, कुछ चार महीने से यहां रह रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीमा से भारत में प्रवेश किया था।

गुरुग्राम पुलिस की निगरानी में कई दिनों से तलाशी अभियान चल रहा है।

एसीपी शर्मा ने आगे बताया कि सभी हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक मानेसर स्थित एक निर्वासन केंद्र में रखा जाएगा और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें निर्वासित कर दिया जाएगा।

गुरुग्राम भर की कॉलोनियों, सेक्टरों और झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों में तलाशी और सत्यापन अभियान चलाए जा रहे हैं।

नवीन शर्मा ने नागरिकों, विशेष रूप से होटल मालिकों, मकान मालिकों और निर्माण स्थल के नियोक्ताओं से अपील की है कि वे पहचान पत्रों की ठीक से जांच करें और किरायेदारों, घरेलू सहायकों, कर्मचारियों और होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करें।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिकों और देश में कानूनी रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को इस अभियान से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

इस बीच, भारत द्वारा अवैध रूप से प्रवेश करने वाले सभी बांग्लादेशी नागरिकों को देश से निर्वासित करने के अभियान के चलते, ये वर्ग वर्तमान में आईएसआई समर्थित तत्वों के निशाने पर हैं जो विध्वंसक गतिविधियों में शामिल हैं।

वर्तमान में मुख्य ध्यान पश्चिम बंगाल और असम पर केंद्रित है, लेकिन यह अभियान समय के साथ पूरे देश में फैल जाएगा।

--आईएएनएस

एमएस/