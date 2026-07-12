ग्लोबल स्टेज का 'मिस्टर इंडिया'... ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लिया हाथों-हाथ

नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर थे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को ऑस्ट्रेलियन मीडिया खासकर प्रिंट मीडिया ने हाथों-हाथ लिया। ऑस्ट्रेलिया के लगभग हर समाचार पत्र में प्रधानमंत्री मोदी ही छाए रहे। भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा पूरे देश में पहले पन्नों, टेलीविजन बुलेटिनों और ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है।

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'द ऑस्ट्रेलियन' और 'द एज' जैसे बड़े अखबारों से लेकर बड़े टैब्लॉइड तक में डिफेंस और न्यूक्लियर समझौतों से लेकर मोदी के हाई-एनर्जी डायस्पोरा इवेंट तक सब कुछ शामिल रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी शामिल थे। यहां तक कि एक जाने-माने ऑस्ट्रेलियाई कॉलमिस्ट ने तो पीएम मोदी को ग्लोबल स्टेज का 'मिस्टर इंडिया' तक कह दिया।

'मिस्टर इंडिया' निकनेम से साफ पता चलता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रवासियों के बीच मास अपील को अपनी बढ़ती हुई असरदार ग्लोबल डिप्लोमैटिक प्रोफाइल के साथ जोड़ा है।

वहीं, मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में आयोजित एक कम्युनिटी इवेंट ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ मंच साझा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मजाक में कहा कि वह पिछले 12 सालों में ऑस्ट्रेलिया के 'दौरों की हैट्रिक' पूरी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लगभग सभी अखबारों ने अपने पहले पेज पर दोनों नेताओं की तस्वीरें छापीं। इन तस्वीरों और खबरों में ऑस्ट्रेलिया के भारतीय समुदाय के उत्साह और आपसी रिश्तों में बढ़ती गर्मजोशी को दिखाया गया।

वहीं, अखबारों की सुर्खियों से परे प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से अच्छे नतीजे भी मिले। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जरूरी मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट को कवर करने वाले 18 एग्रीमेंट्स पर साइन किए।

सबसे खास बात तो यह है कि एक अहम समझौते से शांतिपूर्ण न्यूक्लियर इस्तेमाल के लिए भारत को लंबे समय से इंतजार किए जा रहे ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम एक्सपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है। इस दौरान दोनों देशों ने डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर एक नया जॉइंट डिक्लेरेशन और इंडो-पैसिफिक में स्टेबिलिटी को मजबूत करने के मकसद से एक मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप भी पेश किया।

ऑस्ट्रेलियाई अखबारों ने ऑस्ट्रेलिया-इंडिया सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस इवेंट में इन्वेस्टर्स को मोदी की पिच पर भी काफी ध्यान दिया।

भारत को लंबे समय के इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करते हुए मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई बिजनेस से जरूरी मिनरल्स, रेयर अर्थ्स, लिथियम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी और मजबूत सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने की अपील की।

मोदी ने बिजनेस लीडर्स से कहा कि भारत का स्केल और ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्टाइज दोनों के लिए विन-विन प्रपोजिशन है।

--आईएएनएस

एमएस/वीसी