गुजरात: वासना बैराज में रिकॉर्ड 35 दिनों में सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के तहत 19 नए गेट लगाए गए

गांधीनगर, 23 जून (आईएएनएस)। अहमदाबाद स्थित साबरमती नदी पर बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण वासना बैराज का मानसून से पहले व्यापक जीर्णोद्धार किया गया है। बांध सुरक्षा निरीक्षण में तत्काल हस्तक्षेप की सिफारिश के बाद अधिकारियों ने रिकॉर्ड 35 दिनों में 29 द्वारों की मरम्मत और प्रतिस्थापन का काम पूरा कर लिया है।

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गुजरात जल संसाधन विभाग ने बताया कि 19 नए द्वार लगाए गए और 10 मौजूदा द्वारों की मरम्मत की गई, जिसकी कुल लागत 10.15 करोड़ रुपए है। काम पूरा होने के बाद बैराज में फिर से जल संग्रहण शुरू हो गया है।

1976 में निर्मित वासना बैराज अहमदाबाद से होकर गुजरने वाले जल प्रवाह को नियंत्रित करने और मानसून के दौरान बाढ़ के पानी के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत 2025 में मानसून से पहले किए गए निरीक्षण के दौरान, विभाग के यांत्रिक प्रभाग के इंजीनियरों ने संरचना की दीर्घकालिक सुरक्षा और परिचालन विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए बैराज फाटकों के नवीनीकरण और मरम्मत की सिफारिश की।

इन सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने 17 अप्रैल को बैराज को पूरी तरह से खाली कर दिया और अधिकारियों द्वारा युद्धस्तर पर बताए गए कार्य को शुरू किया।

विभिन्न फाटक घटकों का निर्माण 4 महीने की अवधि में पूरा किया गया, जिसके बाद जलाशय खाली होने पर स्थापना कार्य शुरू हुआ।

विभाग ने बताया कि पांच भारी-भरकम मोबाइल क्रेनों की सहायता से मात्र 35 दिनों के भीतर 19 फाटकों को बदला गया और 10 अन्य की मरम्मत की गई।

इस परियोजना में कुल 460 मीट्रिक टन संरचनात्मक इस्पात का उपयोग किया गया। सिविल इंजीनियरिंग टीमों ने साथ ही साथ बैराज के मौजूदा संरचनात्मक घटकों को मजबूत करने का काम भी किया।

अधिकारियों ने बताया कि संरचना को खाली करने के बाद इस तरह की परियोजनाओं को पूरा होने में आमतौर पर चार से पांच महीने लगते हैं।

हालांकि, वासना बैराज का काम 35 दिनों के भीतर पूरा हो गया, जिससे मानसून शुरू होने से पहले बैराज में फिर से पानी जमा किया जा सका।

--आईएएनएस

एमएस/