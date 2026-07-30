गुजरात उपचुनाव : मंजलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से झड़प, कांग्रेस ने आचार संहिता उल्लंघन का लगाया आरोप

वडोदरा, 30 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को एक पोलिंग स्टेशन के बाहर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी झड़प हो गई। यह झड़प तब हुई जब कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग के दौरान भाजपा समर्थकों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है।
यह घटना पंचशील विद्यालय के बाहर, वैष्णोदेवी सोसाइटी गेट के पास हुई, जहां टकराव के बावजूद वोटिंग जारी रही।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता, पार्टी का स्कार्फ पहने और ढोल बजाते हुए वोटरों को पोलिंग बूथ तक ले जा रहे थे, जो असल में चुनाव नियमों का उल्लंघन करते हुए पोलिंग स्टेशन के आसपास प्रचार कर रहे थे।
वडोदरा कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत रावल ने कहा कि पार्टी ने चुनाव अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेता मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। हम आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में अपनी बात रखने के लिए कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार, भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे वोटर जागरूकता अभियान चला रहे थे।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोलिंग स्टेशन के पास उनकी मौजूदगी पर आपत्ति जताई। यह विवाद जल्द ही तीखी बहस में बदल गया और फिर दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच थोड़ी देर के लिए हाथापाई हुई।
इस घटना के बाद, भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसके समर्थकों पर हमला किया और पोलिंग बूथ पर कब्जा करने की कोशिश की। कांग्रेस ने इस आरोप से इनकार किया।
आईएएनएस से बात करते हुए, मंजलपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर कीरित चौधरी ने कहा, "स्थिति को काबू में कर लिया गया था और वोटिंग में कोई रुकावट नहीं आई। वैष्णोदेवी सोसाइटी गेट के बाहर, कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी देर के लिए झड़प हुई। कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि भाजपा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है और वोट जुटाने के लिए प्रचार कर रही है।"
उन्होंने कहा कि घटना के सिलसिले में किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। भीड़ को संभाल लिया गया है और स्थिति काबू में है। पास के स्कूल में वोटिंग जारी है। दोनों पार्टियों के लगभग 10 से 12 सदस्य मौजूद थे। फिलहाल, भीड़ जमा होने या और कोई झड़प होने जैसी स्थिति नहीं है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।"
मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद हो रहा है। यह मुकाबला भाजपा के सतीश पटेल और कांग्रेस के भीखा रबारी के बीच है।
--आईएएनएस
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