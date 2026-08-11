गुजरात उपचुनाव: भाजपा की सीट बरकरार रहने के बाद सतीश पटेल ने मंजलपुर विधायक के तौर पर ली शपथ

गांधीनगर, 11 अगस्त (आईएएनएस)। नव निर्वाचित मंजलपुर विधायक सतीश पटेल ने मंगलवार को गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। यह शपथ ग्रहण समारोह वडोदरा उपचुनाव में भाजपा की जीत के कुछ दिनों बाद हुआ, जिसमें भाजपा ने सीट बरकरार रखी।

विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी में पटेल को पद की शपथ दिलाई। इस समारोह में मुख्य सचेतक बालकृष्ण शुक्ला, कानून और संसदीय मामलों के मंत्री ऋषिकेश पटेल, राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य और कई एमएलए भी मौजूद रहे।

पटेल 30 जुलाई को हुए उपचुनाव में मंजलपुर से चुने गए थे। यह उपचुनाव जून में वरिष्ठ भाजपा एमएलए योगेश पटेल के निधन के कारण कराना पड़ा था। वोटों की गिनती 3 अगस्त को हुई थी।

गिनती के बाद आए चुनाव नतीजों के मुताबिक, पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मंत्री भीखा रबारी को 30,000 से ज्‍यादा वोटों से हराया। भाजपा उम्मीदवार को 55,481 वोट मिले, जबकि रबारी को 24,851 वोट मिले। इस तरह वे 30,630 वोटों के अंतर से जीते। उपचुनाव में लगभग 37.5 प्रतिशत मतदान हुआ।

पटेल की जीत ने यह पक्का कर दिया कि भाजपा मंजलपुर सीट पर अपना कब्‍जा बनाए रखेगी, जिस पर वह 2012 से काबिज है। चुनाव से पहले उनकी उम्मीदवारी ने सबका ध्यान खींचा था, क्योंकि भाजपा ने उन्हें तब चुना था जब वे मंजलपुर के बजाय छानी में रहते थे।

वे सहकारी क्षेत्र के अनुभवी नेता हैं और वडोदरा नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर चुके हैं।

यह उपचुनाव योगेश पटेल के निधन के बाद हुआ था। उन्होंने 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में मंजलपुर का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि उससे पहले वे रावपुरा का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने अपने 36 साल के राजनीतिक करियर में लगातार आठ विधानसभा चुनाव जीते थे।

अपनी जीत के बाद सतीश पटेल ने कहा, "मंजलपुर विधानसभा के मतदाताओं ने मुझे वही समर्थन दिया है जो उन्होंने योगेश काका को दिया था। मैं इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाऊंगा।"

शपथ ग्रहण समारोह के बाद, वहां मौजूद नेताओं ने पटेल को बधाई दी और विधायक के तौर पर उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। उनके शामिल होने के साथ ही उपचुनाव के बाद इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए नए भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर बदलाव की प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी हो गई है।

--आईएएनएस

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