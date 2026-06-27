गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लॉन्च करेंगे 'भारत टैक्सी', शाम को जनता दरबार

अहमदाबाद/गांधीनगर, 27 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को गांधीनगर और अहमदाबाद में कई आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस यात्रा के दौरान वे साबरमती विधानसभा क्षेत्र में में जनता से सीधे संवाद भी करेंगे।

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आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, गृह मंत्री अमित शाह अपने दिन की शुरुआत गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर से करेंगे। यहां वे 'भारत टैक्सी (गुजरात)' लॉन्च करेंगे, जो सहकारिता मंत्रालय के तहत विकसित एक सहकारी-आधारित राइड-हेलिंग सेवा है। यह पहल 'सारथी ही मालिक' मॉडल पर आधारित है, जिसके तहत ड्राइवर भी इस प्लेटफॉर्म में हिस्सेदार होते हैं।

इसके बाद, केंद्रीय गृह मंत्री शाह गांधीनगर के सेक्टर-20 स्थित सर्किट हाउस में 'जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति' (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं और जिला-स्तरीय विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है। इन बैठकों में सांसद, विधायक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं।

बाद में अमित शाह गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के तहत 'ग्रीन लोकसभा' पहल पर अहमदाबाद में दो अलग-अलग समीक्षा बैठकें करेंगे। शाम 5:15 बजे पहली बैठक सरकारी अधिकारियों के साथ होगी और इसके बाद शाम 6 बजे संगठन के प्रतिनिधियों के साथ दूसरी बैठक होगी। दोनों बैठकों में 'सामूहिक वृक्षारोपण' अभियान के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

यह अभियान पूरे संसदीय क्षेत्र में चलाए जा रहे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का हिस्सा है। 'ग्रीन गांधीनगर' पहल हाल के समय में संसदीय क्षेत्र-स्तरीय विकास योजना का मुख्य केंद्र रही है। अधिकारियों ने शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण की स्थिति में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान के लक्ष्य तय किए हैं।

शाम 7 बजे, गृह मंत्री शाह साबरमती विधानसभा क्षेत्र के रानीप और साबरमती वार्ड में जनता से सीधे संवाद के लिए 'जनता दरबार' में शामिल होंगे। यह बातचीत शहर के रानीप इलाके में स्थित स्वामीनारायण इंटरनेशनल स्कूल में तय की गई है, जहां लोगों की शिकायतों और चुनाव क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई होने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने बताया कि दिनभर चलने वाले इस कार्यक्रम से गांधीनगर और अहमदाबाद में सहकारी क्षेत्र के विस्तार, केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रशासनिक समीक्षा और चुनाव क्षेत्र के स्तर पर पर्यावरण व नागरिक सुविधाओं से जुड़ी पहलों के बारे में जानकारी हासिल होती है।

--आईएएनएस

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