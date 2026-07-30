गुजरात सरकार वलसाड और नवसारी में बाढ़ से प्रभावित व्यापारियों को आर्थिक मदद देगी

नवसारी/वलसाड, 30 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने गुरुवार को वलसाड और नवसारी जिलों में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित व्यापारियों के लिए आर्थिक पुनर्वास पैकेज की घोषणा की। साथ ही, किसानों को दी जाने वाली आर्थिक मदद तय करने के लिए खेती और बागवानी की फसलों को हुए नुकसान का तुरंत सर्वे करने का आदेश भी दिया।

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वलसाड में मीडिया से बात करते हुए सरकारी प्रवक्ता और मंत्री जीतू वाघाणी ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित व्यापारियों (दुकानदार, सड़क किनारे सामान बेचने वाले और छोटे कारोबारी) को आर्थिक मदद देगी। यह मदद अहमदाबाद और सूरत में बाढ़ से प्रभावित व्यापारियों के लिए पहले घोषित किए गए राहत पैकेज की तर्ज पर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में फसलों के नुकसान का तुरंत और पूरी तरह से आकलन करने का निर्देश दिया था।

उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन पूरा होने के बाद, केंद्र और राज्य सरकारों के नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी।

सर्वे पूरा होने के बाद किसानों के लिए राहत पैकेज के बारे में विस्तार से घोषणा की जाएगी।

वाघानी ने कहा कि राज्य सरकार इस मुश्किल समय में हर कदम पर नागरिकों की मदद करने और प्रभावित लोगों को समय पर सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा अगले दो दिनों तक गुजरात के कुछ हिस्सों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी रखने के बीच मंत्री ने लोगों से प्रशासन की सलाह का सख्ती से पालन करने और जोखिम वाले इलाकों में बेवजह आने-जाने से बचने की अपील की।

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।

इसके चलते सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, भावनगर, भरूच, आणंद, नर्मदा, तापी, डांग, छोटा उदेपुर, पंचमहल, दाहोद और महीसागर जिलों के लिए हाई अलर्ट घोषित किया गया है।

भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासनिक मशीनरी की पूरी तैयारी और सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए गांधीनगर में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) में डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक विस्तृत समीक्षा बैठक की गई।

वाघानी ने बाढ़ की मौजूदा स्थिति में मदद के लिए किए गए सामूहिक प्रयासों के लिए स्वयंसेवी संगठनों, सरकारी अधिकारियों, आपातकालीन कर्मियों और नागरिकों की भी सराहना की।

--आईएएनएस

एमएस/