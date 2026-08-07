गुजरात सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समारोहों की मेजबानी करने वाले जिलों के लिए विकास अनुदान दोगुना किया

गांधीनगर, 7 अगस्त (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने गांधीनगर के बाहर राज्य-स्तरीय गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गुजरात राज्य स्थापना दिवस समारोहों की मेजबानी करने वाले जिलों के लिए विकास अनुदान दोगुना कर दिया है।

Read More

राज्य द्वारा मंजूर किए गए संशोधित प्रावधानों के तहत अधिकतम आवंटन 7.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) द्वारा 6 अगस्त को जारी एक प्रस्ताव के मुताबिक, इन राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए चुने गए जिलों को अब ग्रामीण, शहरी और नगर निगम क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए ज्‍यादा फंड मिलेगा। संशोधित नीति का उद्देश्य आधिकारिक राज्य समारोहों के आयोजन के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और नागरिक विकास को बढ़ावा देना है।

राजधानी के बाहर बड़े राज्य-स्तरीय राष्ट्रीय समारोह आयोजित करने की परंपरा 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। ऐसा पहला कार्यक्रम 15 अगस्त 2003 को पाटन में स्वतंत्रता दिवस समारोह था।

इस पहल का मकसद आधिकारिक राष्ट्रीय समारोहों को गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में ले जाना था, साथ ही यह सुनिश्चित करना था कि मेजबान जिलों को भी इन कार्यक्रमों से जुड़े विकास प्रोजेक्ट्स का फायदा मिले।

संशोधित प्रावधानों के तहत, मेजबान जिले के जिला विकास अधिकारी को ग्रामीण विकास के लिए 5 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पहले 2.5 करोड़ रुपये थे। मेजबान जिले की नगरपालिकाओं को भी जिला कलेक्टर के जरिए शहरी विकास के लिए 5 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि पहले यह अनुदान 2.5 करोड़ रुपये था।

जहां कार्यक्रम नगर निगम की सीमा के भीतर आयोजित किया जाता है, वहां नगर निगम आयुक्त 5 करोड़ रुपये तक के विकास अनुदान के हकदार होंगे। नतीजतन, नगर निगम वाले जिलों को कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपये तक का विकास अनुदान मिल सकता है, जो तीनों श्रेणियों में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

नगर निगम के बिना वाले जिलों को अधिकतम 10 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिसमें ग्रामीण विकास और नगरपालिका क्षेत्रों के लिए 5-5 करोड़ रुपये शामिल होंगे। संशोधित फंडिंग आने वाले राज्य-स्तरीय समारोहों पर लागू होगी।

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह अमरेली में आयोजित किया जाएगा। चूंकि इस जिले में कोई नगर निगम नहीं है, इसलिए इसे ग्रामीण विकास के लिए 5 करोड़ रुपये और शहरी इलाकों के लिए 5 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे कुल विकास अनुदान 10 करोड़ रुपये हो जाएगा।

राज्य सरकार ने कहा कि संशोधित आवंटन में राज्य-स्तरीय राष्ट्रीय समारोहों को मेजबान जिलों में विकास कार्यों से जोड़ने की नीति जारी रखी गई है। यह परंपरा तब से चली आ रही है जब दो दशक से भी पहले इन समारोहों को राज्य की राजधानी से हटाकर अलग-अलग जिलों में आयोजित करने की शुरुआत की गई थी।

--आईएएनएस

एएसएच/