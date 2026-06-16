गुजरात सरकार ने पूर्वी कच्छ के आडेसर में कब्जा मुक्त कराई सरकारी जमीन, बनेगा नया पुलिस स्टेशन

गांधीनगर, 16 जून (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने पूर्वी कच्छ के आडेसर क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को मुक्त कराया है। यह जमीन अपराधी हारुन अयूब हिंगोरजा के अवैध कब्जे में थी।

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यह भूमि राधनपुर–सामखियारी हाईवे के पास वन विभाग कार्यालय के नजदीक स्थित थी और इसकी कीमत करोड़ों रुपए है। इस पर बने अवैध 'सहारा होटल' ढांचे को पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में हटाया गया। यह कार्रवाई राज्य सरकार की अपराधियों और भू-माफिया के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत की गई है।

राज्य के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के निर्देश पर अपराधियों से मुक्त कराई गई जमीनों का उपयोग जनहित और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए करने की नीति अपनाई गई है।

इसी दिशा में आडेसर पुलिस ने राज्य सरकार और जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजकर इस जमीन पर नया पुलिस स्टेशन बनाने की मांग की थी। प्रस्ताव को तुरंत मंजूरी मिल गई, जिसके बाद जमीन को आधिकारिक रूप से पुलिस स्टेशन निर्माण के लिए सौंप दिया गया।

पूर्वी कच्छ के पुलिस अधीक्षक सागर बागमार सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया और सभी कानूनी औपचारिकताओं के बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की।

गुजरात पुलिस हाउसिंग बोर्ड जल्द ही इस स्थान पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पुलिस स्टेशन का निर्माण शुरू करेगा। प्रस्तावित भवन में पुलिस निरीक्षक का कार्यालय, लॉकअप, स्टाफ रूम, क्राइम रिकॉर्ड रूम, पुलिस स्टेशन ऑफिसर कक्ष जैसी सुविधाएं होंगी। साथ ही परिसर में विशाल आंगन और हरियाली से युक्त बागीचा भी विकसित किया जाएगा।

राधनपुर–सामखियारी हाईवे पर स्थित यह नया पुलिस स्टेशन पूर्वी कच्छ के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे हाईवे पेट्रोलिंग मजबूत होगी, आपातकालीन प्रतिक्रिया समय बेहतर होगा और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

सरकार का कहना है कि अपराधियों से जब्त की गई संपत्तियों को जनहित की संरचनाओं में बदलना उसकी नीति का हिस्सा है। इससे न केवल कानून व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि यह भी संदेश जाएगा कि अवैध कब्जों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी