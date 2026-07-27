गुजरात सरकार ने 2,999 करोड़ रुपए से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी

गांधीनगर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने सोमवार को विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 2,999 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली कई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों से राज्य भर में विनिर्माण, औद्योगिक अवसंरचना और रोजगार सृजन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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उपमुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठकों के दौरान ये स्वीकृतियां दी गईं।

राज्य सरकार के अनुसार, ये परियोजनाएं उसके औद्योगिक प्रोत्साहन ढांचे का हिस्सा हैं, जिसमें बड़े उद्योगों, वस्त्र निर्माण और औद्योगिक पार्क विकास के लिए समर्थन शामिल है।

सरकार ने कहा कि स्वीकृत प्रस्तावों से 6,100 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

औद्योगिक नीति-2015 के तहत सबसे अधिक स्वीकृतियां दी गईं, जिसके अंतर्गत बड़ी उद्योगों को अंतिम पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली समिति ने 1,978.04 करोड़ रुपए के कुल पूंजी निवेश वाले 32 आवेदनों को मंजूरी दी।

इन परियोजनाओं से लगभग 4,739 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। स्वीकृत निवेश कई क्षेत्रों और जिलों में फैले हुए हैं। अहमदाबाद में ऑटोमोबाइल, धातु, सीमेंट और कंक्रीट क्षेत्रों में 528.49 करोड़ रुपए का निवेश हुआ।

मोरबी में सिरेमिक, रसायन, कागज और प्लास्टिक विनिर्माण में 480.16 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जबकि कच्छ को धातु क्षेत्र में 332.71 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां प्राप्त हुईं।

मेहसाना को प्लास्टिक और धातु परियोजनाओं के लिए 301.16 करोड़ रुपए, वडोदरा को रसायन क्षेत्र में 102.94 करोड़ रुपए, साबरकांठा को सिरेमिक क्षेत्र में 110.42 करोड़ रुपए, सूरत को कपड़ा, दवा और धातु क्षेत्रों में 74.49 करोड़ रुपए, गांधीनगर को धातु क्षेत्र में 35.41 करोड़ रुपए और भरूच को धातु क्षेत्र में 12.26 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।

उन्होंने कहा कि उद्योगों को प्रोत्साहन योजना के तहत शुरू की गई औद्योगिक नीति-2015 के तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों को शुद्ध एसजीएसटी वापसी या सहायता प्रदान की जाती है। अधिकारियों ने बताया कि नीति लागू होने के बाद से गुजरात में 1,48,336.35 करोड़ रुपए का निवेश आया है और 1,65,053 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इस नीति ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को भी बढ़ावा दिया है और राज्य में उद्योग-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान दिया है।

एक अलग समिति ने बड़े उद्योगों और प्रमुख क्षेत्रों के लिए पूंजी सब्सिडी योजना के तहत एक परियोजना को भी मंजूरी दी। 649.23 करोड़ रुपए के निवेश वाली इस परियोजना से लगभग 871 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

सरकार ने कहा कि यह निवेश गुजरात के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार सृजित करेगा।

एक अन्य निर्णय में, वस्त्र मूल्य श्रृंखला में विशिष्ट क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए सहायता योजना-2019 के तहत राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की सातवीं बैठक में तीन वस्त्र इकाइयों के लिए सहायता को मंजूरी दी गई।

--आईएएनएस

एमएस/