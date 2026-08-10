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गुजरात सचिवालय ब्लॉक के बेसमेंट में आग लगी, सरकार का दावा- सुरक्षित है डिजिटल रिकॉर्ड

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 10, 2026, 05:53 PM
गुजरात सचिवालय ब्लॉक के बेसमेंट में आग लगी, सरकार का दावा- सुरक्षित है डिजिटल रिकॉर्ड

गांधीनगर, 10 अगस्त (आईएएनएस)। गांधीनगर में गुजरात के नए सचिवालय परिसर में सरदार भवन के ब्लॉक नंबर 9 के बेसमेंट में आग लग गई। इससे सरकारी रिकॉर्ड को कुछ नुकसान पहुंचा, लेकिन प्रशासनिक कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत इमारत में पहुंचीं और आग पर काबू पाया। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई और नियंत्रण में रही।

राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस घटना में किसी की मौत या चोट लगने की खबर नहीं है।

ब्लॉक नंबर 9 में नर्मदा, जल संसाधन, जलापूर्ति और कल्पसर विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय हैं। आग बेसमेंट तक ही सीमित थी, जहां सरकारी रिकॉर्ड रखे हुए थे।

इस घटना में कुछ रिकॉर्ड्स को आंशिक नुकसान पहुँचा। हालांकि, जल संसाधन विभाग ने कहा कि विभाग के किसी भी महत्वपूर्ण, संवेदनशील या गोपनीय रिकॉर्ड का नुकसान नहीं हुआ है।

विभाग ने इसका श्रेय राज्य सरकार के 'ई-सरकार' सिस्टम को दिया, जिसके तहत 'सुशासन' (गुड गवर्नेंस) पहल के हिस्से के तौर पर सरकारी फाइलों और रिकॉर्ड्स को स्कैन करके डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा गया है।

फिजिकल डॉक्यूमेंट्स (कागज के दस्तावेजों) को नुकसान पहुंचने के बावजूद, डिजिटल रूप में सुरक्षित रखे गए रिकॉर्ड सुरक्षित रहे।

विभाग ने अपने नोट में कहा, "इसलिए, जल संसाधन विभाग आधिकारिक तौर पर स्पष्ट करता है कि इस घटना में विभाग का कोई भी महत्वपूर्ण, संवेदनशील या गोपनीय सरकारी रिकॉर्ड नष्ट नहीं हुआ है।"

बयान में आगे कहा गया, "चूंकि सारा डेटा डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा गया है, इसलिए नागरिकों के लिए सेवाएं और कार्यालयों का प्रशासनिक कामकाज बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा और नियमित कामकाज में कोई बाधा नहीं आएगी।"

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार ने आग लगने की वजह नहीं बताई है और न ही खराब हुए फिजिकल रिकॉर्ड्स के नुकसान या उनकी कीमत का कोई अंदाजा दिया है।

हालांकि, तुरंत की गई कार्रवाई से बेसमेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया और अधिकारियों ने कहा कि उस ब्लॉक में मौजूद विभागों का कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा।

--आईएएनएस

पीएसके