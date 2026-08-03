गुजरात पुलिस ने शराब तस्करी गिरोह के खिलाफ की कार्रवाई, दो लोग गिरफ्तार

वलसाड, 3 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात पुलिस ने छह सदस्यों वाले एक कथित संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ 'गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट, 2015' के तहत सख्त कार्रवाई की है। इस गिरोह पर पूरे राज्य में लंबे समय से शराब तस्करी का नेटवर्क चलाने का आरोप है।

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पुलिस के बयान के अनुसार यह कार्रवाई उस संगठित आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए की गई, जिसके बारे में जांचकर्ताओं का कहना है कि वह गुजरात भर में बड़े पैमाने पर शराब की अवैध ढुलाई और वितरण में शामिल था।

यह मामला पारडी पुलिस स्टेशन में 'गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट, 2015' के एक्ट की धाराओं 3(1)(2), 3(2) और 3(4) के तहत दर्ज किया गया है।

खास निर्देशों के आधार पर, लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर ए.यू. रोज ने शिकायत दर्ज कराई, जबकि जांच की अगुवाई वापी डिवीजन के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बीएन दवे कर रहे हैं।

पुलिस ने बताया कि यह सिंडिकेट कथित तौर पर कई सालों से काम कर रहा था, जिसमें सदस्य पड़ोसी इलाकों से गुजरात में भारी मात्रा में भारतीय निर्मित विदेशी शराब लाने और एक बड़ा अवैध सप्लाई नेटवर्क बनाने में एक-दूसरे की मदद करते थे।

जांचकर्ताओं ने यह भी बताया कि आरोपियों पर पहले भी गुजरात के अलग-अलग जिलों के कई पुलिस स्टेशनों में मारपीट, आपराधिक धमकी, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल और अवैध शराब की सप्लाई जैसे अपराधों के लिए मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका था और अदालतों में चार्जशीट दाखिल की गई थी। हालांकि, जमानत मिलने के बाद उन्होंने कथित तौर पर अपनी अवैध गतिविधियां फिर से शुरू कर दी।

पुलिस ने कथित सरगना नीलेश उर्फ ​​निल्यो घोड़ो ठाकुर, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला है और अब वलसाड जिले के ओरवाड में रहता है और उसके कथित साथी दमन के किरण उर्फ ​​छनियो पटेल को गिरफ्तार किया है।

दोनों आरोपियों को सूरत की स्पेशल डेजिग्नेटेड और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट में पेश किया गया, जिसने पुलिस को पांच दिन की रिमांड दी।

जांचकर्ता अब शराब की खेप के स्रोत, वितरण नेटवर्क, सिंडिकेट के अन्य कथित सदस्यों और मददगारों की पहचान, ऑपरेशन में गाड़ियों और नकली नंबर प्लेट के इस्तेमाल, और क्या आरोपियों ने कथित अवैध गतिविधियों से हुई कमाई का इस्तेमाल करके संपत्ति बनाई है, इन सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस