गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर 1.49 करोड़ रुपए की शराब जब्त की

अहमदाबाद, 10 जून (आईएएनएस)। गुजरात राज्य निगरानी प्रकोष्ठ (एसएमसी) ने अहमदाबाद ग्रामीण के बिबीपुरा गांव के पास वडोदरा-अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर निषेधाज्ञा अभियान के दौरान 1.49 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) जब्त की।

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यह अभियान 9-10 जून की रात को दस्करोई तालुका के बिबीपुरा के पास चलाया गया।

विशिष्ट सूचना के आधार पर, पुलिस निरीक्षक वाईजे राठौड़ के नेतृत्व में एसएमसी की एक टीम ने एक टाटा ट्रक को रोका, जो कथित तौर पर गुजरात के निषेध कानूनों का उल्लंघन करते हुए राज्य में शराब की एक बड़ी खेप ला रहा था।

अधिकारियों के अनुसार, टीम ने 1,300 बक्से बरामद किए जिनमें 1,49,224 बोतल आईएमएफएल थी, जिसकी कीमत 1,49,22,312 रुपए है। पुलिस ने 25 लाख रुपये मूल्य का ट्रक और 5,000 रुपए मूल्य का एक मोबाइल फोन भी जब्त किया।

जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 1,74,27,512 रुपए आंका गया है। गुजरात निषेध अधिनियम की धारा 65(ए)(ई), 81, 83, 98(2) और 116(बी) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 336 और 339 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ट्रक चालक पहचान राजस्थान के जयपुर जिले की दुदू तहसील के मोराद गांव का निवासी इकबाल खान खान के रूप में हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच के लिए विवेकानंद नगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है।

पुलिस ने इस मामले में तीन वांछित आरोपियों के नाम भी बताए हैं।

इनमें शराब के कथित आपूर्तिकर्ता सुरेंद्र गुर्जर, परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए ट्रक का मालिक और राजकोट का एक अज्ञात व्यक्ति शामिल है।

जांचकर्ता आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने और अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए काम कर रहे हैं।

यह जब्ती हाल के महीनों में गुजरात में शराबबंदी से संबंधित कई बड़े अभियानों में से एक है।

इस महीने की शुरुआत में, राज्य निगरानी प्रकोष्ठ ने राजकोट जिले के भारुडी गांव के पास 1.51 करोड़ रुपए से अधिक की शराब जब्त की और 41,580 बोतलों वाली आईएमएफएल (अवैध शराब) की खेप को रोककर एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। इस मामले में जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 1.81 करोड़ रुपए से अधिक था।

जनवरी में एक और महत्वपूर्ण कार्रवाई में, मध्य गुजरात में पुलिस ने महिसागर, वडोदरा और पंचमहल जिलों में सिलसिलेवार अभियानों में दो करोड़ रुपए से अधिक की शराब जब्त की।

सबसे बड़ी बरामदगी इंदौर-अहमदाबाद राजमार्ग पर एक ट्रक से बरामद लगभग 97.4 लाख रुपए की शराब की थी।

इस वर्ष की शुरुआत में गुजरात विधानसभा में जारी आंकड़ों के अनुसार, अधिकारियों ने 25 जनवरी तक राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ सीमा चौकियों पर 38.89 करोड़ रुपए की शराब जब्त की, जो शराबबंदी वाले राज्य में शराब की तस्करी की लगातार चुनौती को उजागर करता है।

--आईएएनएस

एमएस/