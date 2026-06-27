गुजरात: पांच साल के स्टूडेंट के साथ यौन शोषण के आरोप में स्कूल का कर्मचारी गिरफ्तार

अहमदाबाद, 27 जून (आईएएनएस)। अहमदाबाद ग्रामीण जिले के एक प्राइवेट स्कूल में सफाई कर्मचारी को एक नाबालिग स्टूडेंट के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी साझा की।

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पुलिस के अनुसार, यह घटना तब सामने आई जब घुमा इलाके के एक स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के माता-पिता ने उसके व्यवहार में बदलाव देखा और उससे बातचीत की। इसके बाद बच्चे ने कथित शोषण के बारे में माता-पिता को बताया।

पुलिस ने बताया कि स्कूल में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले आरोपी ने स्कूल परिसर के अंदर लगभग पांच साल के बच्चे के साथ गंभीर यौन शोषण और गलत तरीके से शारीरिक संपर्क किया।

आरोप यह भी है कि आरोपी ने बच्चे को धमकाया और कहा कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए।

बच्चे के माता-पिता की ओर से बोपल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद 25 जून को भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2) और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने बताया कि तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की पहचान 54 वर्षीय पाशा भांगी के तौर पर हुई है। आरोपी शहर के सरखेज इलाके में सनाथल टोल टैक्स के पास मनमोहन नगर का रहने वाला है और मूल रूप से पाटन जिले के सिद्धपुर तालुका के डेडार गांव का निवासी है।

डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तपनसिंह डोडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह मामला तब सामने आया जब बच्चे के माता-पिता ने उसके व्यवहार में असामान्य बदलाव देखा।

उन्होंने कहा, "लगभग एक हफ्ते पहले स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा घर लौटते समय घबराया हुआ लग रहा था। माता-पिता ने उससे बातचीत की और सवाल-जवाब किए, जिसके बाद बच्चे ने बताया कि उसके साथ यौन शोषण और शारीरिक उत्पीड़न हुआ है।"

उन्होंने आगे बताया कि यह घटना तब हुई जब बच्चा स्कूल के वॉशरूम गया था।

उन्होंने कहा, "ड्यूटी पर मौजूद सफाई कर्मचारी वॉशरूम की सफाई के लिए जिम्मेदार था। इसी दौरान पता चला कि आरोपी ने गलत तरीके से शारीरिक संपर्क किया और यौन शोषण किया।"

डोडिया ने कहा कि पुलिस स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाती है।

उन्होंने कहा, "पुलिस टीमें स्कूलों में जाकर 'गुड टच' और 'बैड टच' के बारे में सेशन करती हैं, साथ ही बच्चों को बताती हैं कि गलत व्यवहार पर उन्हें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए और तुरंत किसे सूचित करना चाहिए। हम माता-पिता से भी अपील करते हैं कि वे बच्चों के व्यवहार में बदलाव पर ध्यान दें और उनसे सही तरीके से बातचीत करें।"

आरोपी की पृष्ठभूमि के बारे में उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति लगभग 1 साल से स्कूल में काम कर रहा था और इससे पहले भी दूसरी जगहों पर सफाई से जुड़े ऐसे ही कामों में काम कर चुका था।

उन्होंने यह भी बताया कि 2021 में वस्त्रपुर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और दंगा करने का मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने आगे कहा कि पूछताछ से उसके व्यवहार में कुछ गड़बड़ियां नजर आईं और मामले की जांच जारी है।

--आईएएनएस

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