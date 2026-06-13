गुजरात ने योजना के दूसरे चरण में भारत के आधे से अधिक 'स्वामित्व' संपत्ति कार्ड जारी किए

गांधीनगर, 13 जून (आईएएनएस)। गुजरात प्रधानमंत्री-स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में पूरे भारत में तैयार किए गए सभी संपत्ति कार्डों में से आधे से अधिक कार्ड गुजरात ने जारी किए और 11,500 से अधिक गांवों में ड्रोन आधारित मानचित्रण पूरा किया।

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यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रही है। इस दौरान स्वामित्व योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों के कानूनी स्वामित्व रिकॉर्ड उपलब्ध कराने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने की एक प्रमुख पहल के रूप में स्थापित किया गया है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, योजना के दूसरे चरण के दौरान देश भर में 32,35,260 संपत्ति कार्ड तैयार किए गए।

इनमें से अकेले गुजरात ने 18,50,614 संपत्ति कार्ड जारी किए, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक संख्या है और राष्ट्रीय कुल का 50 प्रतिशत से अधिक है।

सरकार ने कहा कि यह योजना ग्रामीण निवासियों की एक लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करती है, जिनके पास अक्सर अपने घरों और संपत्तियों के लिए औपचारिक कानूनी दस्तावेजों की कमी होती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र ने पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण सशक्तिकरण के उद्देश्य से कई पहलें की हैं, जिनमें स्वमित्वा योजना आधुनिक सर्वेक्षण तकनीक के माध्यम से कानूनी स्वामित्व अभिलेखों के निर्माण पर केंद्रित है।

गुजरात में, इस कार्यक्रम को ड्रोन तकनीक का उपयोग करके एक बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण अभियान के माध्यम से लागू किया गया। कुल 14,900 ड्रोन उड़ानें संचालित की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 11,511 गांवों का मानचित्रण और पंजीकरण किया गया।

राष्ट्रीय स्तर पर, योजना के दूसरे चरण के दौरान 58,197 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण किए गए।

गुजरात ने सबसे अधिक कार्य पूरा किया, सर्वेक्षण, सत्यापन और पंजीकरण प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद जारी किए गए संपत्ति कार्डों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सर्वे ऑफ इंडिया, गुजरात राजस्व विभाग और गुजरात पंचायती राज विभाग के समन्वित प्रयास शामिल थे।

अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन सर्वेक्षण और जीआईएस आधारित मानचित्रण से संपत्ति के अधिक सटीक रिकॉर्ड बनाने और ग्रामीण नियोजन एवं प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली है।

जिला स्तर पर, गुजरात में सबसे अधिक संपत्ति कार्ड मेहसाना में जारी किए गए, जहां 1,66,504 कार्ड जारी किए गए, इसके बाद अहमदाबाद में 1,53,125 कार्ड जारी किए गए। खेड़ा, बनासकांठा और आनंद जिलों में भी संपत्ति कार्ड जारी करने का आंकड़ा एक लाख के पार पहुंच गया।

सरकार ने कहा कि संपत्ति कार्ड जारी करने से पहले अपनाई गई पारदर्शी सत्यापन प्रक्रिया से ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवादों और स्वामित्व दावों से संबंधित अदालती मामलों को कम करने में मदद मिली है।

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना ने ग्रामीण संपत्तियों को मान्यता प्राप्त आर्थिक परिसंपत्तियों में बदल दिया है।

कानूनी स्वामित्व रिकॉर्ड उपलब्ध होने के कारण, निवासी अपने संपत्ति कार्ड का उपयोग करके औपचारिक बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और अधिक आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

--आईएएनएस

एमएस/