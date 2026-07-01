गुजरात: मेहसाणा में शुरू हुआ ‘जिला पंचायत आपके द्वार’, गांवों में ही होगा शिकायतों का समाधान

मेहसाणा, 1 जुलाई (आईएएनएस)। मेहसाणा जिला पंचायत ने गुजरात में अपनी तरह का पहला 'जिला पंचायत आपके द्वार' कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की शिकायतों का समाधान उनके घर के नजदीक करना है, ताकि उन्हें जिला मुख्यालय तक जाने की जरूरत न पड़े।

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इस कार्यक्रम का शुभारंभ बुधवार को प्रसिद्ध शक्तिपीठ बहुचराजी से मेहसाणा जिला पंचायत अध्यक्ष नितिन पटेल के मार्गदर्शन में किया गया।

इस योजना के तहत जिला स्तर के प्रशासन को सीधे गांवों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोग अपनी लंबित नागरिक और जनकल्याण से जुड़ी समस्याएं वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रख सकें।

पहली जनसुनवाई बहुचराजी के अन्नपूर्णा भवन में आयोजित की गई, जहां बहुचराजी और आसपास के गांवों के बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क, पेयजल आपूर्ति, बोरवेल, ग्राम पंचायतों में तलाटी (राजस्व अधिकारी) की उपलब्धता और नए ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण से जुड़ी समस्याएं उठाईं।

नितिन पटेल ने लोगों की समस्याएं सुनीं और मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों से जवाब तलब किया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का समाधान तय समय सीमा में किया जाए और प्रशासनिक प्रक्रिया में नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

कार्यक्रम के दौरान कई बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। लोगों ने शंखलपुर-कलारी बाईपास पर 200 मीटर सड़क के अधूरे हिस्से को पूरा करने की मांग की, जो नहर के कारण लंबित है।

इसके अलावा डोडीवाड़ा-अडिवाड़ा से खंभेल चोकड़ी तक क्षतिग्रस्त सड़क के पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण तथा लंबित कानोडा-रनेला सड़क परियोजना को जल्द पूरा करने की मांग भी की गई।

अन्य मांगों में रनेला ग्राम पंचायत में स्थायी तलाटी की नियुक्ति, नए ग्राम पंचायत भवन का निर्माण, अंबका-बड़ियाफ रोड का विकास, सडुथाला गांव में नए बोरवेल का निर्माण और लंबे समय से बंद पड़े राज्य परिवहन बस सेवा को फिर से शुरू करना शामिल था।

इस अवसर पर नितिन पटेल ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को लोगों तक आसान तरीके से पहुंचाना और स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही करना है।

उन्होंने कहा, ''इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक आसानी से पहुंचें और स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो। इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए हर तालुका में चिटनिश द्वारा एक अलग मास्टर रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें सभी आवेदनों का रिकॉर्ड और फॉलोअप किया जाएगा।''

उन्होंने आगे कहा, ''जिला प्रशासन इन मुद्दों की हर महीने समीक्षा करेगा और जो मामले राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होंगे, उन्हें उच्च स्तर पर उठाया जाएगा ताकि उनका जल्द समाधान हो सके।''

जनसुनवाई के साथ-साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए।

इस कार्यक्रम में विधायक सुखाजी ठाकोर, पूर्व मंत्री रजनी पटेल, जिला विकास अधिकारी अंचु विल्सन, स्थानीय नेता कमलेश देसाई और देवांग पंड्या सहित जिले और तालुका पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी