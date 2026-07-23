गुजरात में ऑनलाइन आतंकी रेडिकलाइजेशन केस: एनआईए ने मुख्य आरोपी पर चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने गुजरात में ऑनलाइन आतंकी कट्टरपंथ फैलाने के एक मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और अल-कायदा (एक्यू) जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़ा है।

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गिरफ्तार आरोपी फैजान के खिलाफ अहमदाबाद में एनआईए की स्पेशल कोर्ट में यूए(पी) एक्ट, बीएनएस और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है।

एनआईए ने मार्च 2026 में एटीएस गुजरात से यह केस अपने हाथ में लिया था। जांच में पता चला कि आरोपी ने भारत से कश्मीर और लद्दाख को अलग करने की साजिश रची थी, और इस साजिश को आगे बढ़ाने के लिए वह पाकिस्तान में मौजूद जेईएम के एक ऑपरेटिव के संपर्क में था। विश्वसनीय जानकारी के आधार पर फैजान की गिरफ्तारी के बाद एटीएस गुजरात ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी।

एनआईए की जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने भारत के खिलाफ अशांति और नफरत फैलाने के मकसद से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए टारगेटेड किलिंग (चुनिंदा लोगों की हत्या) की योजना भी बनाई थी। इस मकसद के लिए उसने उत्तर प्रदेश से बिना वैध लाइसेंस के गैर-कानूनी तरीके से एक हथियार और छह जिंदा कारतूस हासिल किए थे। जांच के दौरान हथियार जब्त कर लिया गया।

अपने ऑनलाइन हैंडलर के निर्देश पर, फैजान भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खत्म करने के लिए हिंसक जिहाद और सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा देने के मकसद से आसानी से प्रभावित होने वाले युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा था और उन्हें उकसा रहा था।

जांच के दौरान एनआईए ने उसके डिजिटल डिवाइस से कई आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बरामद कीं, जिसके बाद फैजान के खिलाफ आरोप तय किए गए।

केस में जांच जारी है ताकि साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा सके।

--आईएएनएस

एमएस/