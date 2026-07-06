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गुजरात में मानसून की जबरदस्त बारिश, 35 आपदा राहत टीमें तैनात

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 06, 2026, 03:25 PM
गुजरात में मानसून की जबरदस्त बारिश, 35 आपदा राहत टीमें तैनात

अमरेली, 6 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश जारी रही। अमरेली जिले के राजुला तालुका में राज्य में सबसे ज्यादा 10 इंच बारिश दर्ज की गई। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में जोरदार बारिश के बीच अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों से 777 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया और बाढ़ के पानी में फंसे 60 लोगों को बचाया।

गांधीनगर में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (एसईओसी) के अनुसार, अमरेली के धारी तालुका में 9 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जबकि खंभा में 6 इंच से ज्यादा और सावरकुंडला में 5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई।

जिले के जाफराबाद, बगसरा और लिलिया तालुका में से हर एक में 4 इंच से ज्यादा बारिश हुई। डांग जिले में सुबीर में 5 इंच से ज्यादा और अहवा में 4 इंच से ज्यादा बारिश हुई।

अमरेली जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान औसतन 4 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जबकि डांग जिले में भी औसतन लगभग 4 इंच बारिश हुई।

इसके अलावा, साबरकांठा के विजयनगर तालुका और गिर सोमनाथ के ऊना तालुका में से हर एक में 4 इंच बारिश दर्ज की गई। भावनगर जिले के जेसर और नवसारी जिले के चिखली में 3 इंच से ज्यादा बारिश हुई।

भावनगर जिले के महुवा और गरियाधर; वलसाड जिले के वापी, उमरगाम और कपराडा; तापी जिले के डोलवन, व्यारा और वालोड; गिर सोमनाथ जिले के गिर गढ़डा और कोडिनार; नवसारी जिले के गंडेवी; सुरेंद्रनगर जिले के चूड़ा; सूरत जिले के अंबिका; और अमरेली तालुका में 2 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई।

32 अन्य तालुकाओं में एक इंच से ज्यादा बारिश हुई, जबकि 105 तालुकाओं में एक इंच से कम बारिश दर्ज की गई। कुल मिलाकर, पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे गुजरात में 164 तालुकाओं में बारिश दर्ज की गई।

सोमवार सुबह 6 बजे तक गुजरात में 6 इंच से ज्यादा मौसमी बारिश हो चुकी थी, जो लंबे समय के औसत से ज्यादा है।

सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौसमी बारिश (23 प्रतिशत से ज्यादा) दर्ज की गई है, इसके बाद दक्षिण गुजरात (20 प्रतिशत से ज्यादा), पूर्वी-मध्य गुजरात (12 प्रतिशत से ज्यादा) और उत्तर गुजरात (10 प्रतिशत से ज्यादा) का स्थान है।

कच्छ में इस मौसम में अब तक सबसे कम बारिश (0.42 प्रतिशत) हुई है। ऊपरी इलाकों से लगातार पानी आने की वजह से सरदार सरोवर बांध में पानी का स्टोरेज बढ़कर 2.15 लाख मिलियन क्यूबिक फीट (एमसीएफटी) हो गया है, जो इसकी क्षमता का लगभग 65 प्रतिशत है।

राज्य के बाकी 206 जलाशयों में अभी कुल मिलाकर 2.09 लाख एमसीएफटी पानी जमा है।

ताजा जानकारी के मुताबिक, दो बांध पूरी तरह भरे हुए हैं। 18 बांधों में क्षमता का 70 प्रतिशत से ज्यादा पानी है। 20 बांधों में 50 प्रतिशत से ज्यादा; 49 बांधों में 25 प्रतिशत से ज्यादा और 117 बांधों में क्षमता का 25 प्रतिशत से कम पानी है।

पानी के मौजूदा स्तर को देखते हुए छह बांधों को 'हाई अलर्ट' पर, सात को 'अलर्ट' पर और सात को 'वॉर्निंग लेवल' पर रखा गया है।

राज्य सरकार ने बताया कि एहतियात के तौर पर स्थानीय प्रशासन ने नवसारी, जूनागढ़, तापी, डांग, गिर सोमनाथ, पोरबंदर और अमरेली जिलों से 777 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है।

बचाव टीमों ने बाढ़ के पानी में फंसे 60 लोगों को भी सुरक्षित निकाला है। बारिश से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील जिलों में 35 आपदा प्रतिक्रिया टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) की 10 टीमें और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) की 25 टीमें शामिल हैं।

जरूरत पड़ने पर तुरंत तैनाती के लिए एनडीआरएफ की चार और एसडीआरएफ की आठ अतिरिक्त टीमों को उनके मुख्यालयों पर स्टैंडबाय पर रखा गया है।

प्रशासन ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान और समुद्र की खराब स्थिति को देखते हुए सभी मछुआरों को 9 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह भी दी है।

सरकार ने कहा, "भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण गुजरात के 2,804 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। ऊर्जा विभाग ने 2,738 गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी है, जबकि बाकी 66 गांवों में बहाली का काम जारी है।"

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी