गुजरात में भारी बारिश का कहर, सीएम भूपेंद्र पटेल ने केंद्र से मांगी मदद

गांधीनगर, 23 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों, खासकर दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के बाद चल रहे बचाव और राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर जरूरी सहायता देने का भरोसा दिया।

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राज्य सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर उन्हें राज्य में भारी बारिश की स्थिति और राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी दी।

बातचीत के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार बचाव और राहत कार्यों के लिए हर जरूरी मदद उपलब्ध कराएगी।

इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र का दौरा कर भारी बारिश से प्रभावित इलाकों की स्थिति और विभिन्न जिलों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्री नरेश पटेल और वलसाड जिले के कलेक्टर से फोन पर बात कर हालात और बचाव कार्यों की प्रगति की जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर राहत कार्यों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की अतिरिक्त टीमें भी तैनात की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने सूरत और नवसारी के कलेक्टरों से भी बात की और उन्हें निर्देश दिया कि जहां जरूरत हो, वहां निचले और जलभराव वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। उन्होंने लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव एमके दास और अन्य वरिष्ठ सचिव भी राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में हुई इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहे।

यह समीक्षा ऐसे समय हुई है जब लगातार हो रही मानसूनी बारिश से दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जिलों में यातायात बाधित है और एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए गए हैं।

इससे पहले गुरुवार को डांग जिला प्रशासन ने बताया कि भारी बारिश के कारण पंचायत सड़क एवं भवन विभाग के तहत आने वाली 47 सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई थीं। हालांकि, सुबह बाद में वघई-अहवा मार्ग पर बना अवरोध हटा दिया गया।

नवसारी जिले में लगातार बारिश और ऊपरी क्षेत्रों से आए पानी के कारण जूज और केलिया बांध ओवरफ्लो हो गए। प्रशासन ने पूर्णा नदी के निचले इलाकों में पानी बढ़ने की चेतावनी जारी की है और नदी किनारे व निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने तथा जरूरत पड़ने पर प्रशासन के सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देशों का पालन करने को कहा है।

तापी जिले के डोलवन तालुका के धोड़ियावाड़ फलिया इलाके से 11 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।

सूरत जिले में भारी बारिश को देखते हुए एहतियात के तौर पर गुरुवार को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित की गई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण और मध्य गुजरात के कई हिस्सों में आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित जिलों में राहत एवं बचाव कार्य जारी हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम