गुजरात में 63 लाख रुपए की शराब जब्त, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार

सुरेंद्रनगर, 24 जून (आईएएनएस)। गुजरात पुलिस के स्टेट मॉनिटरिंग सेल (एसएमसी) ने सुरेंद्रनगर जिले में शराबबंदी के तहत की गई छापेमारी में 63 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत की इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) जब्त की और एक ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया।

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यह छापेमारी एसएमसी ने सायला तालुका के ढेधुकी गांव में होटल नागराज परिसर में की थी। शराब ले जाने में इस्तेमाल हो रहे एक ट्रक ट्रेलर को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई, जिसमें 63,09,300 रुपए कीमत की आईएमएफएल की 21,574 बोतलें और कैन बरामद हुईं।

पुलिस ने बताया कि ज़ब्त किए गए स्टॉक में स्टार गोल्ड प्रीमियम व्हिस्की (180 एमएल), डिस्काउंट प्रीमियम व्हिस्की (180 एमएल), ऑल सीजन्स रिजर्व व्हिस्की (750 एमएल), रॉयल चैलेंज प्रीमियम डीलक्स व्हिस्की (750 एमएल) और किंगफिशर सुपर स्ट्रॉन्ग प्रीमियम बीयर (500 एमएल) शामिल थीं।

शराब की खेप के अलावा, अधिकारियों ने 30 लाख रुपए कीमत का ट्रक ट्रेलर, 15,000 रुपए कीमत के दो मोबाइल फोन, 2,000 रुपए कीमत के दो तिरपाल और 200 रुपए कीमत की एक रस्सी भी जब्त की।

जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत लगभग 93,26,500 रुपए आंकी गई थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरियाणा के फतेहाबाद जिले के मेहुवाला गांव के रहने वाले करनसिंह के तौर पर हुई है।

उसे आगे की जांच के लिए सायला पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया।

पुलिस ने इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को भी वांटेड घोषित किया है। इनमें हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भट्टूकला का इंद्रजीत जाट (जिस पर शराब की खेप सप्लाई करने का आरोप है), शराब लेने वाला एक अज्ञात व्यक्ति और ट्रक-ट्रेलर का मालिक शामिल हैं।

सप्लाई चेन का पता लगाने और बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए आगे की जांच चल रही है।

यह जब्ती गुजरात में शराबबंदी को लेकर की जा रही कार्रवाई की एक और कड़ी है।

मंगलवार को अधिकारियों ने गांधीनगर के पास एक हॉर्स फार्म से 19 लाख रुपए की शराब जब्त की और शराब के गैर-कानूनी स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया।

जांच करने वालों ने बताया कि इस जगह का इस्तेमाल कथित तौर पर राज्य के शराबबंदी कानूनों का उल्लंघन करके शराब छिपाने और बांटने के लिए किया जा रहा था।

इससे पहले इस महीने, एसएमसी ने अहमदाबाद में रामोल टोल नाका के पास एक और बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें एक ट्रक से 19,848 बोतल आईएमएफएल (भारतीय निर्मित विदेशी शराब) जब्त की गई, जिसकी कीमत एक करोड़ रुपए से ज्यादा थी।

गाड़ी और दूसरी चीजों को मिलाकर जब्त किए गए सामान की कुल कीमत लगभग 1.3 करोड़ रुपए आंकी गई, और कई आरोपियों पर शराबबंदी कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया।

--आईएएनएस

एमएस/