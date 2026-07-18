गुजरात: केंद्रीय राज्य मंत्री ने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी का किया दौरा, विकास परियोजनाओं और परिचालन की समीक्षा

कच्छ, 18 जुलाई (आईएएनएस)। भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने शनिवार को कच्छ स्थित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (डीपीए) का दौरा कर पोर्ट के संचालन, विकास परियोजनाओं और भविष्य की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बंदरगाह की परिचालन क्षमता, बुनियादी ढांचे के विस्तार और हरित ऊर्जा की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए इसे देश के समुद्री क्षेत्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया।

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गांधीधाम स्थित प्रशासनिक कार्यालय पहुंचने पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इकाई ने राज्य मंत्री को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।

बैठक में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन सुशील कुमार सिंह, डिप्टी चेयरमैन नीलाभ्रा दासगुप्ता, विभिन्न विभागों के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में कच्छ के सांसद विनोदभाई चावड़ा, विधायक मालतीबेन माहेश्वरी और गांधीधाम की मेयर दिव्याबेन नथानी ने भी भाग लिया। सभी जनप्रतिनिधियों ने पोर्ट की वर्तमान विकास योजनाओं और भविष्य की कार्ययोजना पर अपने सुझाव साझा किए।

समीक्षा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने पोर्ट के परिचालन प्रदर्शन, क्षमता विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और ग्रीन एनर्जी की दिशा में चल रही पहलों का विस्तृत आकलन किया। उन्होंने कहा कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी लगातार अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने और आधुनिक सुविधाओं के विकास के माध्यम से देश के समुद्री व्यापार को नई गति दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी नवाचार और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने का भी सुझाव दिया।

शांतनु ठाकुर ने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी की हालिया उपलब्धि का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों में सबसे कम समय में 50 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कार्गो हैंडलिंग का आंकड़ा पार करना एक बड़ी सफलता है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय 'टीम डीपीए', पोर्ट कर्मचारियों, श्रमिकों और सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों को दिया। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कार्गो हैंडलिंग, हरित ऊर्जा और ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी।

अपने दौरे के अंतिम चरण में केंद्रीय राज्य मंत्री ने पोर्ट से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की। इसमें पोर्ट उपयोगकर्ताओं, व्यापारिक संगठनों, टर्मिनल ऑपरेटरों, शिपिंग एजेंटों, स्टीवडोर्स और अन्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी