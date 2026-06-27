गुजरात: कूरियर आधारित ड्रग रैकेट की जांच में एक आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबाद, 27 जून (आईएएनएस)। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने कूरियर आधारित ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तार एक आरोपी की रिमांड के दौरान 329.55 ग्राम मेफेड्रोन जब्त किया है, जिससे इस जांच में बरामद कुल मात्रा 701.10 ग्राम सिंथेटिक मादक पदार्थ हो गई है। नशीले पदार्थ की अनुमानित मार्केट कीमत 70.11 लाख रुपए है।

Read More

आरोपी की पहचान असुरम उर्फ अशोककुमार भादू (बिश्नोई) (32) निवासी राजस्थान के बालोतरा जिले के रूप में हुई। आरोपी को पहले भी गिरफ्तार किया गया था।

आरोपी को शुरू में 371.55 ग्राम मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत 37.15 लाख रुपए थी।

क्राइम ब्रांच के अनुसार, पुलिस रिमांड में रहने के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह ओधव क्षेत्र में एसपी रिंग रोड के पास आदिनाथ नगर स्थित यमुना पार्क सोसाइटी में एक किराए के कमरे में रह रहा था।

सूचना के आधार पर जांचकर्ताओं ने दो आधिकारिक पंच गवाहों की उपस्थिति में परिसर की तलाशी ली।

पुलिस ने बताया कि तलाशी के दौरान करीब 32.95 लाख रुपए मूल्य का 329.55 ग्राम मेफेड्रोन, 35,000 रुपए नकद और अन्य सामान बरामद किया गया, जो कथित तौर पर इस ऑपरेशन से जुड़े थे।

जब्त की गई वस्तुओं में दो डिजिटल वजन मापने की मशीनें, 239 जिप-लॉक बैग, एक नोटबुक, एल्युमिनियम फॉयल, लिफाफे, चांदी के रंग का डिब्बा बनाने वाला कार्डबोर्ड, एक पासबुक, एक एटीएम कार्ड, पहचान दस्तावेजों की प्रतियां और अन्य पैकेजिंग सामग्री शामिल थीं।

जांचकर्ताओं ने बताया कि नवीनतम बरामदगी के साथ इस मामले में अब तक कुल 701.10 ग्राम मेफेड्रोन जब्त किया जा चुका है, जिसकी कीमत 70.11 लाख रुपए है।

बरामद नकदी और अन्य सामग्रियों सहित, जांच में जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 70.46 लाख रुपए तक पहुंच गया है।

डीसीपी (क्राइम) अजीत राजियान ने बताया कि ड्रग्स राजस्थान से मंगाई जा रही थी और बापुनगर क्षेत्र में कूरियर आउटलेट्स के माध्यम से गुजरात से बाहर भी वितरण के लिए भेजी जा रही थी।

राजियन ने कहा, "बापुनगर इलाके से कुछ कूरियर दुकानों के माध्यम से वह न केवल गुजरात के भीतर बल्कि बेंगलुरु जैसे अन्य शहरों में भी कूरियर के जरिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ड्रग्स भेज रहे थे। वे हर पार्सल की जांच में आने वाली कठिनाई का फायदा उठा रहे थे।"

अधिकारियों के अनुसार, आरोपी टेलीफोन संचार और मैसेजिंग एप्लिकेशन के माध्यम से डिलीवरी और ग्राहकों के समन्वय का काम करते थे, उनका मानना था कि कूरियर आधारित आवागमन से अवरोधन का खतरा कम हो जाएगा।

अपराध शाखा ने कहा कि नशीले पदार्थों के स्रोत का पता लगाने, कथित तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और इच्छित वितरण श्रृंखला का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

डीकेपी/