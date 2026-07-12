गुजरात: कांग्रेस ने मांजलपुर उपचुनाव के लिए अनुभवी नेता भीखा रबारी को उम्मीदवार बनाया

वडोदरा/नई दिल्ली, 12 जुलाई (आईएएनएस)। कांग्रेस ने रविवार को गुजरात के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री भीखा रबारी को वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। इसके साथ ही रबारी का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार सतीश पटेल से होगा।

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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रबारी की उम्मीदवारी को मंजूरी दी। 79 वर्षीय रबारी वर्तमान में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) के उपाध्यक्ष हैं और चार दशकों से अधिक समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं।

पार्टी नेताओं के अनुसार, वे पहले 1988-89 के दौरान गुजरात के उद्योग, खान और ऊर्जा राज्य मंत्री रह चुके हैं और 1985 से 1990 तक विधानसभा सदस्य भी रहे हैं।

महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातक रबारी वडोदरा में दो बार नगर पार्षद रह चुके हैं, विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेट सदस्य हैं, और कांग्रेस के भीतर कई संगठनात्मक पदों पर रहे हैं, जिनमें वडोदरा नगर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, एआईसीसी प्रतिनिधि, और जीपीसीसी उपाध्यक्ष शामिल हैं।

उन्होंने दाहोद, पंचमहल, वडोदरा, छोटा उदयपुर, आनंद और खेड़ा सहित कई जिलों के लिए कांग्रेस प्रभारी के रूप में कार्य किया है और हाल ही में उन्हें मध्य गुजरात के आठ जिलों के लिए ओबीसी विभाग के संयोजक की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।

समाज के कमजोर वर्गों और सामाजिक कल्याणकारी पहलों के लिए उनके कार्यों हेतु उन्हें इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सोसाइटी द्वारा 'भारत ज्योति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया, और 2010 में गुजरात के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान स्टेट्स एक्स-विधायक काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से नवाजा गया।

भाजपा ने गुजरात के सहकारिता क्षेत्र से जुड़े एक अनुभवी नेता सतीश पटेल को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है।

उनका चयन पार्टी के भीतर हुई पैरवी के बाद हुआ है और यह भाजपा का उस निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखने का प्रयास है जो हमेशा से उसका गढ़ रहा है।

मंजलपुर उपचुनाव भाजपा के आठ बार के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के 2 जून को लंबी बीमारी के बाद निधन के कारण आवश्यक हो गया था।

--आईएएनएस

एमएस/