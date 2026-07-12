गुजरात के पूर्व मंत्री मोहनसिंह राठवा और विद्या भारती के महेश पाटंगे को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दी श्रद्धांजलि

छोटा उदयपुर (गुजरात), 12 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को पूर्व मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता मोहनसिंह राठवा तथा विद्या भारती गुजरात प्रदेश के प्रांत संगठन मंत्री महेश पाटंगे की प्रार्थना सभाओं में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने दोनों दिवंगत नेताओं के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना भी व्यक्त की।

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मुख्यमंत्री सबसे पहले छोटा उदयपुर जिले के पावी जेतपुर स्थित श्री मोहनसिंह छोटूभाई राठवा आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज परिसर पहुंचे, जहां आयोजित प्रार्थना सभा में उन्होंने मोहनसिंह राठवा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

इस अवसर पर गुजरात भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, राज्यसभा सांसद मुकेश राठवा, लोकसभा सांसद जशु राठवा और मनसुख वसावा, विधायक अभेसिंह तड़वी और जयंती राठवा, पूर्व सांसद गीता राठवा, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री नारण राठवा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, धार्मिक नेता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

मोहनसिंह राठवा का 5 जुलाई को 82 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। वह गुजरात के सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेताओं में गिने जाते थे।

राठवा 10 बार गुजरात विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1972 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता था और करीब पांच दशकों के राजनीतिक जीवन में पावी जेतपुर तथा छोटा उदयपुर विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गुजरात सरकार में कई बार मंत्री के रूप में भी कार्य किया और आदिवासी कल्याण के प्रमुख पैरोकार माने जाते थे।

अपने राजनीतिक जीवन का अधिकांश समय कांग्रेस में बिताने के बाद उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। हालांकि, खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उनके तीन पुत्र हैं, जिनमें छोटा उदयपुर (एसटी) से विधायक राजेंद्रसिंह राठवा भी शामिल हैं।

बाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के गोधावी स्थित संस्कार धाम में विद्या भारती गुजरात प्रदेश के प्रांत संगठन मंत्री महेश पाटंगे की प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया।

उन्होंने महेश पाटंगे के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके परिजनों व सहयोगियों के साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियां, पार्टी कार्यकर्ता और पाटंगे के परिवार के सदस्य भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए।

महेश पाटंगे लंबे समय से देशव्यापी शैक्षणिक संगठन विद्या भारती से जुड़े थे और गुजरात में संगठन की गतिविधियों को मजबूत बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

--आईएएनएस

डीएससी