गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दो और जगन्नाथ रथ यात्राओं में भाग लिया

अहमदाबाद, 16 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को आषाढ़ी बीज के अवसर पर अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में आयोजित दो जगन्नाथ रथ यात्राओं में भाग लिया। उन्होंने अडालज स्थित जगन्नाथ मंदिर की पांचवीं रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बाद में मेमनगर में एसजीवी गुरुकुल द्वारा आयोजित 19वीं रथ यात्रा का उद्घाटन किया।

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मुख्यमंत्री अडालज स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर की पांचवीं रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार सोने की झाड़ू से पारंपरिक 'पाहिंद विधि' का पालन किया।

उन्होंने भगवान जगन्नाथ को मंगला आरती भी अर्पित की। जुलूस शुरू होने से पहले, मंदिर प्रशासन ने पटेल का पुष्पमाला और पारंपरिक पगड़ी पहनाकर स्वागत किया।

सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा-अर्चना करने के लिए एकत्रित हुए।

श्री जगन्नाथ सांस्कृतिक अकादमी और अनुसंधान केंद्र द्वारा पिछले पांच वर्षों से आयोजित अदलज रथ यात्रा, मंदिर से शनि मंदिर, उवरसाद पुल और अदलज सर्कल होते हुए शाम को मंदिर में वापस लौटती है।

अदलज में उपस्थित लोगों में गांधीनगर की महापौर मीरा पटेल, पूर्व राज्यसभा सदस्य नरहरि अमीन, पूर्व सिविल सेवक, राजनीतिक और सामाजिक नेता और गुजरात के ओडिया समुदाय के सदस्य शामिल थे।

बाद में दिन में, पटेल मेमनगर स्थित एसजीवी गुरुकुल गए, जहां उन्होंने संस्थान की 19वीं जगन्नाथ रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उन्होंने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों के समक्ष प्रार्थना की, वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार महा आरती की और संतों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से जुलूस का उद्घाटन किया।

अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने तीनों रथों को हरी झंडी दिखाने से पहले जनता की खुशी, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। अहमदाबाद के महापौर हितेश बरोट भी उपस्थित थे।

एसजीवी गुरुकुल रथ यात्रा परम पूज्य शास्त्री महाराज श्री धर्मजीवदास स्वामी की 125वीं जयंती और मेमनगर स्थित श्री स्वामीनारायण गुरुकुल की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों का एक हिस्सा थी।

--आईएएनएस

एमएस/