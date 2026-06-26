गुजरात: एसीबी ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया

अहमदाबाद, 26 जून (आईएएनएस)। गुजरात भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को अहमदाबाद ग्रामीण के बोपाल पुलिस स्टेशन में तैनात एक सेवारत सब-इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

Read More

आरोपियों ने एक मामले में आपराधिक कार्रवाई शुरू होने से रोकने के लिए कथित तौर पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।

शिकायतकर्ता ने ब्यूरो से संपर्क किया था क्योंकि उसने आरोप लगाया था कि बोपाल पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ दायर एक आवेदन की जांच आरोपी अधिकारियों द्वारा की जा रही थी।

जांच के दौरान, अधिकारियों ने शुरू में यह सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख रुपए की मांग की कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज न हो। बातचीत के बाद, मांग कथित तौर पर घटाकर 5 लाख रुपए कर दी गई।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए खेड़ा एसीबी टीम ने स्वतंत्र पंच गवाहों के साथ जाल बिछाया।

ऑपरेशन के दौरान, हेड कांस्टेबल दिलीपकुमार भोई ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से बातचीत की और रिश्वत के तौर पर पांच लाख रुपए लिए।

इसके बाद, उन्होंने सब-इंस्पेक्टर प्रीतल चौधरी से मोबाइल फोन पर स्पीकर मोड पर संपर्क किया और उन्हें पैसे मिलने की सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने कथित तौर पर फोन पर अपनी सहमति दी।

कांस्टेबल को मौके पर ही नकदी के साथ पकड़ा गया, जबकि सब-इंस्पेक्टर मौके पर नहीं मिले। जब्त की गई पूरी रकम बरामद कर ली गई और दोनों अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह मामला गुजरात में पुलिसकर्मियों के खिलाफ हाल ही में हुई एसीबी की कार्रवाइयों की श्रृंखला में शामिल है।

अहमदाबाद ग्रामीण में इसी तरह की एक घटना में एक सहायक सब-इंस्पेक्टर और ग्राम रक्षक दल के दो सदस्यों को एक कॉस्मेटिक निर्माता से कथित तौर पर 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उन्होंने पहले इससे अधिक राशि की मांग की थी। तीनों को एक फर्जी ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया और नकदी मौके से बरामद कर ली गई।

--आईएएनएस

एमएस/