गुजरात: भावनगर में मालधारी पर शेर ने किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

भावनगर, 6 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के भावनगर जिले से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां पालिताना तालुका के गार्जिया गांव में सोमवार सुबह एक शेर ने मालधारी पर हमला कर दिया।

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इस घटना का लाइव वीडियो वायरल हो गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हमले में घायल मालधारी को पहले तुरंत इलाज के लिए पालिताना सरकारी अस्पताल ले जाया गया और फिर आगे के इलाज के लिए भावनगर सरकारी अस्पताल भेजा गया। हालांकि, वन विभाग ने अब घटना की जांच शुरू कर दी है।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शेर ने मालधारी को जमीन पर दबा रखा है और आसपास खड़े लोग शेर को भगाने के लिए जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं। मालधारी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और शेर की ओर हाथ भी घुमाता हुआ दिख रहा है। हालांकि, स्थानीय लोगों ने शेर की पकड़ से उसे छुड़ाने के लिए पत्थर भी फेंके।

घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, पालिताना तालुका के गार्जिया गांव के सीमावर्ती इलाके में रहने वाले मालधारी कालूभाई बोघाभाई गामारा आज सुबह (6 जुलाई) अपने घर पर थे, तभी अचानक एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। शेर के हमले से मालधारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल को तुरंत इलाज के लिए पालिताना सरकारी अस्पताल और फिर आगे के इलाज के लिए भावनगर सरकारी अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना पालिताना वन विभाग को दी गई और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस घटना के बाद गार्जिया गांव और आसपास के इलाकों में पशुपालकों के बीच अपने जानवरों और परिवारों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंता और दहशत है।

पालिताना वन विभाग के अधिकारी चिराग अमीन ने कहा कि पशुपालक पर शेर के हमले के बाद वन विभाग की टीम हरकत में आ गई है। वन विभाग ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है और इलाके में दहशत फैला रहे जंगली जानवर को पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं।

--आईएएनएस

एमएस/