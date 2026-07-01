गुजरात: भरूच में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दीवार मकान पर गिरी, मलबे में दबने से दो लोगों की मौत

भरूच, 1 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात के भरूच में बुधवार को निर्माणाधीन 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' की दीवार पास के एक मकान पर गिर गई। इस हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्य मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से दो लोगों की मौत हो गई है।

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बताया गया कि भरूच के आली मातरिया तालाब क्षेत्र में बुधवार सुबह यह हादसा हुआ। घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम को सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों का एक दल मौके पर पहुंचा।

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की एक बड़ी दीवार अचानक एक घर पर गिरने से परिवार के सदस्यों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। इस कारण चार लोग मलबे में ही दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत दो महिलाओं को सुरक्षित बचा लिया गया और उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हालांकि, पिता-पुत्र की मलबे में दबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान 21 साल के आशीष वसावा और उनके पिता अश्विन वसावा के रूप में हुई। पुलिस और बचाव दल के मौके पर पहुंचने के बाद अभियान चलाया गया। इस दौरान मलबे में दबे शवों को बाहर निकाला।

भरूच नगरपालिका के अधिकारी चिराग गढवी ने आईएएनएस को बताया, "रात करीब 2:30 बजे कंट्रोल रूम ने हमें भरूच शहर के अली इलाके में एक दीवार गिरने की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद, भरूच फायर ब्रिगेड की एक टीम को रेस्क्यू टेंडर के साथ तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया।"

अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंचने के बाद टीम को पता चला कि कुल चार लोग इस मकान में रह रहे थे। दो महिलाओं को पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था। मलबे में दबे दो अन्य लोगों को रेक्स्यू करने के बाद सिविल अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित किया है।

--आईएएनएस

डीसीएच/