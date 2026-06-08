गुजरात: भाजपा के चार उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन

गांधीनगर, 8 जून (आईएएनएस)। गुजरात से राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चार उम्मीदवारों ने सोमवार को विधानसभा में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।

Read More

संसद के उच्च सदन के लिए होने वाले इन द्विवार्षिक चुनावों में नामांकन जमा करने का यह आखिरी दिन था।

उम्मीदवारों राजू शुक्ला, मानसिंह परमार, मुकेश राठवा और जितेंद्र कंजारिया ने अपने नामांकन पत्र जमा किए।

इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव रत्नाकरजी, विधानसभा के उपाध्यक्ष पूर्णेश मोदी, राज्य के मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

भाजपा ने 4 जून को गुजरात की उन चार राज्यसभा सीटों के लिए इन चार उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जो मौजूदा सदस्यों राम मोकारिया, नरहरि अमीन, रमीला बारा और कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 21 जून को खाली हो रही हैं।

62 वर्षीय राजू शुक्ला उत्तरी गुजरात के मेहसाणा जिले से हैं और वर्तमान में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य होने के साथ-साथ सुरेंद्रनगर जिले के लिए पार्टी के प्रभारी भी हैं।

उन्होंने पहले कड़ी नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में काम किया है और मेहसाणा जिले में संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभाली हैं। 39 वर्षीय राठवा मध्य गुजरात के छोटा उदेपुर जिले के आदिवासी नेता हैं।

वह वर्तमान में भाजपा की छोटा उदेपुर जिला इकाई के महासचिव हैं और इससे पहले पार्टी की युवा शाखा के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं।

45 वर्षीय परमार सौराष्ट्र क्षेत्र के गिर सोमनाथ जिले से हैं और भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं, 39 वर्षीय कंजारिया देवभूमि द्वारका जिले से आते हैं। उन्होंने देवभूमि द्वारका और जामनगर जिलों में भाजपा के भीतर कई संगठनात्मक पदों पर काम किया है।

उन्होंने पहले जिला पंचायत की कार्यकारी समिति में काम किया है और उन्हें इस क्षेत्र का ओबीसी नेता माना जाता है।

नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले, चारों उम्मीदवारों ने गांधीनगर में भाजपा विधायकों से मुलाकात की और उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।

राठवा ने कहा कि विधायकों के साथ बातचीत के दौरान उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री पटेल, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी और जगदीश विश्वकर्मा से मार्गदर्शन मिला।

चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक, नॉमिनेशन पेपर्स की जांच 9 जून को होगी, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून है। अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग और वोटों की गिनती 18 जून को होगी।

182 सदस्यों वाली गुजरात विधानसभा में भाजपा के पास 161 सीटें हैं और अब तक किसी भी बड़ी विपक्षी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, इसलिए उम्मीद है कि सत्ताधारी पार्टी चारों राज्यसभा सीटें जीत लेगी।

गुजरात के राज्यसभा चुनाव में एक सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को 37 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है।

फिलहाल विधानसभा में कांग्रेस के पास सिर्फ 12 विधायक हैं और इस महीने के आखिर में गोहिल का कार्यकाल खत्म होने पर पार्टी के सामने राज्य से अपर हाउस में अपनी एकमात्र नुमाइंदगी खोने का खतरा है।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम