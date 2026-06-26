गुजरात: अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

अहमदाबाद, 26 जून (आईएएनएस)। पुलिस ने अहमदाबाद शहर, साबरकांठा जिले और राजस्थान में सक्रिय एक अंतरराज्यीय मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

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इस कार्रवाई में तीन लोगों की गिरफ्तारी, 15 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद और वाहन चोरी के 11 मामलों का पता चला है। बाइक चोरी गैंग का यह खुलासा शहर पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) जोन-4 ने किया है।

एलसीबी जोन-4 ने संपत्ति संबंधी अपराधों, विशेष रूप से वाहन चोरी को रोकने के लिए लगातार निगरानी और खुफिया जानकारी पर आधारित जांच की।

29 मार्च को जब पीएसआई एसएम पटेल की देखरेख में गश्त कर रही एलसीबी जोन-4 की टीम ने नरोदा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की।

इस अभियान के दौरान एक नाबालिग को पकड़ा गया। उसके पास से सात चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।

इनमें अहमदाबाद शहर के नरोदा, कृष्णानगर, शहरकोटदा और बापू नगर इलाकों से चोरी हुई पांच मोटरसाइकिलें, साबरकांठा के हिम्मतनगर 'ए' डिवीजन से चोरी हुई एक मोटरसाइकिल और राजस्थान के सलूंबर जिले के झल्लारा पुलिस स्टेशन क्षेत्र से चोरी हुई एक मोटरसाइकिल शामिल हैं।

बरामद वाहनों की कीमत लगभग 1.85 लाख रुपए थी। आगे की जांच में, चोरी में शामिल दो साथियों की पहचान की गई और उन्हें वांछित घोषित किया गया।

उनकी पहचान राजस्थान के सलूंबर जिले के निवासी रणजीतसिंह राठौड़ और ललितकुमार मीना के रूप में हुई।

आज एलसीबी जोन-4 की टीम ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर मेघानीनगर क्षेत्र से दोनों वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

वाहन चोरी के मामलों से संबंधित चल रही निगरानी के दौरान टीम ने फील्ड सुपरविजन के तहत यह कार्रवाई की।

पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने पुलिस को आठ और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद करने में मदद की।

इनमें अहमदाबाद शहर के शाहिबाग, मेघानीनगर, माधवपुरा, कृष्णानगर और बापूनगर पुलिस थाना क्षेत्रों से चोरी हुई छह मोटरसाइकिलें, साबरकांठा के हिम्मतनगर 'बी' डिवीजन से चोरी हुई एक मोटरसाइकिल और राजस्थान के जालोर जिले के अहोर पुलिस थाना क्षेत्र से चोरी हुई एक मोटरसाइकिल शामिल हैं।

बरामद वाहनों की कीमत लगभग 2.65 लाख रुपए है। इसके साथ ही, इस मामले में कुल बरामदगी 15 चोरी की मोटरसाइकिलों तक पहुंच गई है। जांच में अहमदाबाद शहर और गुजरात के बाहर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज 11 वाहन चोरी के मामलों का भी पता चला है।

आरोपियों पर 2023 से चोरी की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है, और वे इस मामले में पहले पकड़े गए नाबालिग के साथ मिलकर काम कर रहे थे।

जांच के अनुसार, आरोपी अक्सर मजदूरी के काम के लिए अहमदाबाद आते-जाते थे और अलग-अलग जगहों पर रुकते थे।

--आईएएनएस

एमएस/