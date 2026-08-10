गुजरात: असुरक्षित ड्राइविंग के प्रति वाहन चालकों को चेतावनी देने के लिए एनएच-48 पर प्रदर्शित की क्षतिग्रस्त कार

साबरकांठा, 10 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और साबरकांठा जिला पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही सड़क सुरक्षा जागरूकता पहल के तहत साबरकांठा के रसूलपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के दुर्घटना संभावित खंड पर एक क्षतिग्रस्त कार को प्रदर्शन के लिए रखा गया है।

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सड़क दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए इस वाहन को एनएच-48 के हिम्मतनगर-प्रांतिज खंड पर रसूलपुर के पास रखा गया है ताकि वाहन चालकों को असुरक्षित ड्राइविंग के परिणामों के बारे में एक दृश्य चेतावनी मिल सके।

इस पहल का उद्देश्य राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को तेज गति से वाहन न चलाने, लापरवाही से वाहन न चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने से बचने के लिए प्रोत्साहित करना है।

एनएचएआई ने साबरकांठा जिला पुलिस की यातायात शाखा के समन्वय से दुर्घटना संभावित स्थानों पर दुर्घटनाओं को कम करने के प्रयासों के तहत यह पहल की है।

प्राधिकरण सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा संबंधी उपाय और जागरूकता अभियान चला रहा है।

चिलोडा और शामलाजी के बीच एनएच-48 के खंड पर यातायात की मात्रा काफी अधिक रहती है, इसलिए सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

क्षतिग्रस्त वाहन को प्रदर्शित करके वाहन चालकों को असुरक्षित ड्राइविंग के संभावित परिणामों के बारे में याद दिलाया जा रहा है और उनसे राजमार्ग पर यात्रा करते समय अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया जा रहा है।

एनएचएआई और पुलिस ने निर्धारित गति सीमा का पालन करने, सीट बेल्ट पहनने, अन्य वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाने के महत्व पर जोर दिया है।

उन्होंने कहा कि ऐसे उपाय सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और वाहन चालकों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं दोनों की सुरक्षा करने में मदद कर सकते हैं।

यह पहल एनएचएआई के व्यापक सड़क सुरक्षा प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें न केवल दुर्घटना संभावित स्थानों पर बुनियादी ढांचे और इंजीनियरिंग उपाय शामिल हैं बल्कि जिम्मेदार ड्राइविंग व्यवहार को बढ़ावा देने और सुरक्षित सड़क नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से उपाय भी शामिल हैं।

एनएचएआई ने राजमार्ग का उपयोग करने वाले वाहन चालकों से अपील की है कि वे तेज गति से वाहन चलाने से बचें, यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें और हर समय सीट बेल्ट पहनें। साथ ही, अपनी और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

--आईएएनएस

एसएचके/पीएम