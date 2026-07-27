गुजरात: अहमदाबाद-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस का बड़ा बदलाव, अब साबरमती से चलेगी ट्रेन

अहमदाबाद, 27 जुलाई (आईएएनएस)। रेल मंत्रालय ने अहमदाबाद-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इसके टर्मिनल संचालन को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से साबरमती (जेल साइड) स्टेशन पर स्थानांतरित किया जाएगा और 17 अगस्त से अंबली रोड पर ट्रेन का पहला ठहराव शुरू किया जाएगा।

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यात्रियों की सुविधा और रेल संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई संशोधित व्यवस्था, साबरमती और ओखा के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 22925 और 22926 पर लागू होती है।

इन बदलावों में संशोधित समय सारिणी और अहमदाबाद के तेजी से बढ़ते पश्चिमी उपनगरों की सेवा के लिए अंबली रोड रेलवे स्टेशन पर एक अतिरिक्त स्टॉप शामिल है।

नए कार्यक्रम के तहत ट्रेन संख्या 22925 साबरमती-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस 17 अगस्त से मंगलवार को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 6:15 बजे साबरमती से रवाना होगी।

यह ट्रेन सुबह 6:23 बजे अंबली रोड पहुंचेगी, दो मिनट बाद 6:25 बजे वहां से रवाना होगी और दोपहर 1:20 बजे ओखा पहुंचेगी।

वापसी सेवा, ट्रेन संख्या 22926 ओखा-साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस, ओखा से शाम 4:45 बजे प्रस्थान करेगी, अंबली रोड पर रात 10:40 बजे पहुंचेगी, फिर रात 10:42 बजे प्रस्थान करेगी और साबरमती में रात 11:10 बजे समाप्त होगी।

यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी और मंगलवार को बंद रहेगी।

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि परिचालन में इस बदलाव का मतलब है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अब अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के बजाय साबरमती (जेल साइड) स्टेशन से शुरू होकर वहीं समाप्त होगी।

उन्होंने आगे कहा, "अम्बली रोड पर नया हॉल्ट अहमदाबाद के तेजी से विकसित हो रहे पश्चिमी कॉरिडोर से आने वाले यात्रियों की यात्रा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है।"

इस स्टॉप के जुड़ने से अंबली रोड रेलवे स्टेशन को वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला पड़ाव मिलेगा।

इस स्टेशन से एसजी हाईवे, बोडकदेव, प्रहलाद नगर, साउथ बोपल, शेला और आसपास के इलाकों से आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिससे प्रीमियम सेमी-हाई-स्पीड सेवा से यात्रा समय कम हो जाएगा।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया कि संशोधित समय सारिणी के प्रभावी होने तक मौजूदा समय सारिणी लागू रहेगी।

ट्रेन संख्या 22925 अहमदाबाद-ओखा वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए वर्तमान व्यवस्था 15 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी, जबकि ट्रेन संख्या 22926 ओखा-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए मौजूदा कार्यक्रम 16 अगस्त तक वैध रहेगा।

--आईएएनएस

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