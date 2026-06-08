गुजरात: अहमदाबाद में पीएमएवाई योजना के तहत 21,000 से अधिक किफायती आवासों का निर्माण पूरा हुआ

अहमदाबाद, 8 जून (आईएएनएस)। अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 21,000 से अधिक किफायती घरों का निर्माण पूरा करके आवंटित कर दिया है और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के दूसरे चरण के तहत लगभग 24,000 अतिरिक्त आवास इकाइयों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। गुजरात के सबसे बड़े शहर में शहरी आवास की मांग को पूरा करने के लिए नगर निगम अपने प्रयासों को तेज कर रहा है।

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सोमवार को एएमसी द्वारा जारी विवरण के अनुसार, पीएमएवाई 1.0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस-आई) श्रेणी के तहत कुल 21,056 घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और उन्हें आवंटित कर दिया गया है, जबकि 10,431 इकाइयों का निर्माण कार्य वर्तमान में जारी है।

28 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया वाले ईडब्ल्यूएस-आई घरों में एक बेडरूम, हॉल, किचन, शौचालय-बाथरूम और वॉश एरिया शामिल हैं।

इन परियोजनाओं में पार्किंग, कोटा स्टोन किचन प्लेटफॉर्म के साथ स्टेनलेस स्टील सिंक, एल्युमिनियम की खिड़कियां, चौबीसों घंटे पानी की आपूर्ति, केंद्रीकृत जल निकासी व्यवस्था, साझा भूखंड, सौर पैनल, अग्निशमन प्रणाली, लिफ्ट और पीएनजी गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

एएमसी ने बताया कि इन घरों के लिए लाभार्थी अंशदान 3.30 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। ईडब्ल्यूएस-दो श्रेणी के तहत, निगम ने 38 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया वाली 1,217 आवास इकाइयां पूरी कर ली हैं।

नगर निकाय ने इन-सीटू स्लम पुनर्वास और पुनर्विकास योजना (आईएसएसआर)-2013 के तहत बड़े पैमाने पर आवास विकास कार्य भी शुरू किया है।

एएमसी ने बताया कि 30 वर्ग मीटर के कारपेट एरिया वाले 9,662 घर पूरे हो चुके हैं, जबकि 16,744 अन्य इकाइयों पर काम चल रहा है। इन घरों में एक शयनकक्ष, हॉल, रसोईघर, शौचालय-बाथरूम, आंगन और खुला पार्किंग स्थान शामिल हैं।

इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं में विट्रिफाइड टाइल फ्लोरिंग, कोटा स्टोन किचन प्लेटफॉर्म, भूकंपरोधी निर्माण, एमएस ग्रिल वाली कांच की खिड़कियां, लकड़ी के फ्लश दरवाजे, मानक फिटिंग, जल और जल निकासी नेटवर्क, मिनी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आरसीसी सड़कें, पेवर ब्लॉक पेविंग, लिफ्ट और पीएनजी गैस कनेक्शन शामिल हैं।

--आईएएनएस

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