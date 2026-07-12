गुजरात: अहमदाबाद में गृहमंत्री अमित शाह और सीएम भूरेंद्र पटेल 'मिशन फाइव मिलियन ट्रीज' अभियान में शामिल हुए

अहमदाबाद, 12 जुलाई (आईएएनएस)। अहमदाबाद में हरियाली बढ़ाने का अभियान रविवार को और तेज हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के '50 लाख पेड़' अभियान के तहत आयोजित दो बड़े पौधरोपण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

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इस कैंपेन के तहत नेताओं ने एप्पलवुड के पास एएमसी के एक प्लॉट पर पौधे लगाए। इस कैंपेन का मकसद ग्रीन गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र बनाना था।

बाद में वे साबरमती आश्रम गौशाला प्लॉट पर एक और प्लांटेशन प्रोग्राम में शामिल हुए। इस प्लॉट को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मैनेज करता है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए हजारों पौधे लगाए गए।

आयोजकों के अनुसार, इन कार्यक्रमों ने अहमदाबाद में हरियाली बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और पेड़ लगाने व उनके संरक्षण में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के संकल्प को दोहराया।

कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोगों ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र को ज्यादा हरा-भरा, साफ और पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने का भी वादा किया।

सिविक बॉडी ने कहा कि 'मिशन फाइव मिलियन ट्रीज' कैंपेन का मकसद शहर में हरियाली बढ़ाना, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना और पेड़ लगाने व उनकी देखभाल के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है।

इन इवेंट्स के दौरान, मौजूद लोगों ने नागरिकों से अपील की कि वे ज्यादा पौधे लगाएं और कम्युनिटी की भागीदारी के जरिए उनकी लंबे समय तक देखभाल सुनिश्चित करें।

आयोजकों ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण और देखभाल न केवल एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक मूल्यों का भी एक अहम हिस्सा है।

उन्होंने कहा, "हर नागरिक के पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने से अहमदाबाद का भविष्य मजबूत हो सकता है। व्यक्तिगत प्रयास एक स्वस्थ और ज्यादा टिकाऊ शहर की दिशा में एक कदम हैं।"

इन कार्यक्रमों में पर्यावरणविदों, वॉलंटरी संगठनों, नागरिकों और युवा वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया और बड़ी संख्या में प्लांटेशन ड्राइव में शामिल हुए।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी